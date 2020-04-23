Друга хвиля коронавірусу в Україні може бути набагато раніше: прогноз епідеміолога

Коронавірус в Україні (Фото: freepik)

Український лікар спрогнозувала другу і третю хвилю коронавірусу

Коронавірус в Україні був діагностований у 7170 пацієнтів. Станом на 23 квітня, від COVID-19 померли 187 осіб, а 504 людини одужали.

За прогнозом медиків, в Україні можлива друга і третя хвиля захворюваності коронавірусом. І їх розвиток залежить від того, як будуть взаємодіяти між собою люди. Про це розповіла доктор медичних наук, професор і епідеміолог Тетяна Чумаченко під час вебінару "COVID-19 і закони епідеміології".

"Все залежить від того, які заходи будуть застосовувати в уряді. Говорити про те, що властивість вірусу – викликати захворювання взимку, а не влітку – це неправильно. Адже чим вище інтенсивність спілкування при респіраторних інфекціях, тим вище буде захворюваність. Зараз в нашій країні карантин, все максимально роз'єднані та захворюваність на грип пішла на спад. Тому, звичайно, якщо ми почнемо інтенсивно спілкуватися, то у нас буде і грип, і COVID-19", - пояснила лікар.

Вона додала, що другу хвилю епідемії в Україні можна чекати вже влітку, після того, як в країні закінчиться карантин.

"Другу хвилю можна очікувати вже влітку, коли ось зараз скасують карантин, всі вийдуть і почнуть влаштовувати вечірки, ходити в нічні клуби та так далі", - попередила Тетяна Чумаченко.

В Україні може бути друга і третя хвиля захворюваності COVID-19

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ пояснили, чому в Україні різко зросла кількість хворих коронавірусом.