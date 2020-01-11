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Не будуйте планів: кому зірки принесуть удачу в другій половині січня

STYLERЖиття    11.01.2020 - 07:32
Не будуйте планів: кому зірки принесуть удачу в другій половині січня
Гороскоп на другу половину січня 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить у другій половині січня

Гороскоп на січень 2020 року свідчить, що перший місяць року вельми неоднозначний і будувати серйозні плани на майбутнє не варто. Зірки показують, що в січні варто трохи розслабитися і плисти за течією, відмовившись від контролю в деяких сферах життя.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким друга половина січня принесе удачу у фінансових справах, успіх в коханні і приємні сюрпризи.

Телець

У другій половині січня у Тельців почнуть вирішуватися матеріальні проблеми, а також з'явиться вихід зі складної ситуації на роботі. Близька людина перестане нервувати через дрібниці, а в сімейному житті настане затишшя. Тельців, які знаходяться в пошуку, чекає захоплюючий флірт.

Рак

У січні у Раків з'явиться можливість змінити роботу на більш оплачувану або навіть відкрити власну справу. У сімейних справах – повна ідилія і вірогідна приємна новина. Вільні Раки можуть у другій половині місяця зустріти цікаву людину, відносини з яким переростуть в серйозний роман.

Леви

Левам Зірки обіцяють багато цікавих поїздок і знайомств. В кінці місяця з'явиться можливість зробити покупку, про яку давно мріяли. В плані почуттів також очікується підйом – близька людина буде радувати подарунками, а самотні Леви раптово закрутять бурхливий роман з давнім знайомим.

Риби

На роботі у Риб відкриються небачені перспективи, очікується підвищення або премія. Якщо є плани починати свій бізнес - друга половина січня ідеально підходить. Можливі поїздки по роботі, у яких є шанс зустріти свою майбутню долю.

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