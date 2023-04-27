Стремительно уменьшается: украинцам назвали средний возраст выхода на пенсию

В Украине на пенсию по возрасту могут отправляться мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет, а некоторая категория граждан может отправляться на заслуженный отдых и получать выплаты досрочно. Средний же возраст выхода на пенсию составляет 53,8 лет.
Об этом шла речь на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Чиновники обратили внимание на тенденцию постепенного старения украинского населения, что вместе с резким ростом уровня безработицы и миграции людей из-за широкомасштабной войны РФ против Украины оказывает негативное влияние на возможности пенсионной системы Украины (солидарной), которая является убыточной.
Как свидетельствуют данные министерства социальной политики, в Украине количество получателей пенсий на начало 2023 года составило 10 687 921 человек.
В правительстве рассказали, что в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на досрочный уход на пенсию (получатели пенсии в случае потери кормильца, получатели пенсий по инвалидности, участники боевых действий и др.), средний возраст выхода на пенсию "стремительно уменьшается".
В Минсоцполитики назвали средний возраст выхода на пенсию - 53,8 лет, и отметили, что такая тенденция "увеличивает нагрузку" на солидарную систему пенсионного страхования.
Что касается отправки на отдых граждан различных категорий, то средняя возрастная линейка выглядит так:
Чиновники в то же время рассказали о повышении суммы пенсионных выплат в последние годы и введении доплаты к пенсиям по возрасту. Так, в 2023 году:
"Благодаря этим мерам ориентировочно 4 миллиона пенсионеров получают пенсию в размере от 3 до 4 тысяч гривен", - сказала глава директората развития социального страхования и пенсионного обеспечения Минсоцполитики Валентина Кудин.
Чиновники указали на важность введения и функционирования накопительной системы пенсионного обеспечения, ведь с начала анонсирования пенсионной реформы прошло более 18 лет.
Напомним, что в апреле в Раде зарегистрирован обновленный законопроект, в котором предлагается ввести обязательное пенсионное накопление для всех украинцев младше 55 лет. Первые 3 года финансирование реформы будет проходить за счет государства.
Добавим также, что в правительстве хотят, чтобы по пенсионной реформе украинцы платили до 10% из зарплаты.