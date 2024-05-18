Будут прыгать по стенам: 5 самых энергичных кошек

Эти кошки бегают целыми днями, очень любознательны и любят открывать для себя все, даже высокие книжные полки. Конечно, старые кошки не так активны, как молодые. Но есть отличия в зависимости от породы.

О том, какие кошки наиболее энергичны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Animal Fun Facts .

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка - одна из древнейших пород кошек в мире. Они похожи на маленьких пум, а их особенностью является окрас шерсти, чередование цвета на каждом волоске.

Абиссинская кошка (фото: Freepik)

Смелый, резвый и любознательный - это лучшее описание этого кота. А еще они особенно активны. Они залезают выше, прыгают дальше и играют больше, чем многие другие коты.

Их стремление открывать и исследовать все вокруг огромно. Ничто не проходит мимо этого котика! Иногда их владельцы спрашивают себя, спят ли они вообще.

Бенгальская кошка

Бенгал имеет необыкновенно элегантный меховой узор с мелкими розетками (кругами), очень похож на шерсть леопарда.

Несмотря на то, что стройное тело и милая внешность этой кошки могут показаться грациозными, они совсем не игривые. Это элитные спортсмены кошачьего царства.

Бенгальская кошка (фото: Freepik)

Кроме этого, бенгальский кот очень внимателен и любознателен. Ничто не проходит мимо этой породы.

Если бенгал не лазит, он будет ходить по дому, желая поиграть. Они любят любые игрушки, а сложные игрушки идеально подходят для того, чтобы занять их разум.

Саванна

Саванна - это большая стройная кошка с длинными лапами и экзотической окраской шерсти. Она происходит от скрещивания домашней кошки и сервала, африканского дикого кота.

От сервала саванна получила необычную пятнистую шерсть, немного напоминающую леопарда.

Саванна (фото: Wikipedia)

Саванна очень любознательна и умна - и известна тем, что постоянно ест. Эти коты могут даже заводить будильники, открывать водопроводные краны, открывать шкафы и двери, включать (или выключать) свет и даже включать телевизор.

Саванна очень дружелюбна и общительна. Но это не значит, что саванна - ласковая кошка. Они слишком активны, чтобы хотеть сидеть у вас на коленях.

Бурманский кот

Бурманские коты имеют очень открытый, дружелюбный и любящий характер, обожают объятия, любят сидеть у вас на коленях, а также очень активные, любознательные, подвижные и игривые.

Бурманский кот (фото: Wikipedia)

Они любят демонстрировать свои акробатические навыки, запрыгивая на высокие полки или перепрыгивая с одной на другую. В идеале, конечно, когда за ними кто-то наблюдает, ведь они обожают человеческое внимание.

Сфинкс

Интересен тот факт, что на самом деле сфинксы, бесшерстные коты, не такие уж "голые". У них нет шерсти, как у других кошек, но у них очень мягкий пух по всему телу. На ощупь они похожи на персики, бархатные и мягкие.

Сфинкс (фото: Freepik)

Сфинксы очень любящие и игривые, и сделают все, чтобы рассмешить хозяев своими бессмысленными проделками. Не стоит оставлять эту кошку одну надолго, поскольку она чувствует себя очень одинокой.