"Стрессовый период": астролог дала прогноз на 9 ноября и предупредила о важном

В эту субботу, 9 ноября, день будет неудачным, ведь ретроградный Сатурн готовит определенные "сюрпризы". Впрочем, есть шанс избежать неудач.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала прогноз на 9 ноября и рассказала, что нужно делать в эту субботу.

Прогноз астропогоды на 9 ноября

До сих пор длится период, в который новые решения и важные дела могут не принести успеха. Соловьева рекомендует отказаться от авантюр и дальних путешествий.

"Критический день смены фазы Луны. Стрессовый период, энергетика суток негативно влияет на человека. Возможны тревоги, страхи, мрачные мысли, легко поддаться иллюзиям, обману, соблазнам. Проявленные эгоизм и гордыня приведут к плохим последствиям", - рассказала астролог.

"Не проявляйте негативные эмоции. Неправильное использование энергии приведет к ухудшению здоровья. Лучшая защита - духовная гармония и равновесие. Трансформируйте свои страхи на положительные качества с помощью методов психокоррекции", - добавила она.

Эксперт советует придерживаться текущих дел, заниматься рутинным трудом. Она отметила, что в этот день наступает время справедливости, преданности, честности, верности обязанностям.

"Помогайте тем, кто в этом нуждается. Простите тех, кто вас оскорбил. Период, благоприятный для гармонизации отношений с окружающими. Уделите внимание семье и детям, домашним вопросам", - советует астролог.

Гороско на 9 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на субботу

9 ноября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Астрологи еще называют его "великим несчастьем". Сейчас Сатурн находится в ретроградном движении.

Астролог напомнила, что Сатурн обеспечит щедрым вознаграждением тех, кто усваивает его уроки и достойно проходит через его испытания.

"Именно в субботу многие приводят в порядок все дела, пополняют запасы пищи, убирают дома или же наоборот - намеренно исключают любую деятельность из религиозных соображений. Каждый в этот день выполняет какие-то обязательства перед собой или перед другими", - рассказала Соловьева. .

"Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других, особенно - о стариках и о тех, кто потерял дом. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - резюмировала она.