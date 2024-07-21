Лечение волос травами. Парикмахер рассказала, работают ли "бабушкины" методы

Многие женщины надеются, что при поврежденных волосах отвары трав или маски с ними могут помочь. Всем известно, что раньше активно пропагандировались такие "бабушкины" методы лечения волос. Действительно ли это работает?

Действительно ли это работает, рассказала в эксклюзивном комментарии парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Бела.

Работают ли эффективно травы для волос?

По словам эксперта, в нашей экологической зоне - использование трав в качестве панацеи для волос - нецелесообразно.

"Если вы живете в экологической зоне, едите продукты, которые выращивают фермеры без добавления пестицидов и гербицидов, если вы пьете воду из источника и ваши вкусовые рецепторы не знают вкуса чипсов и колбас – тогда я точно рекомендую вам использовать травы",- рассказала парикмахер.

"Если вышеперечисленное вам не подходит, а еще вы красите свои волосы, то использование трав становится нецелесообразным и кое в чем даже ненужным", - добавила она.

Почему с травами нужно быть осторожными

Дело в том, что все отвары трав имеют достаточно цвета - они дают как коричневый, так и зеленый подтон при контакте с волосами. Поэтому будьте внимательны с травами, даже если это ромашка. Уже не одна блондинка получила нежелательный и очевидный цветной опыт, хотя травы работают и на шатенках, отметила Руслана.

"Конечно, ни о каком другом вреде кроме окрашивания, травы вам не принесут. Но, опять же, вопрос: а что вы ожидаете от использования трав? Если вы активно используете современные продукты химической промышленности для мытья или покраски, неужели вы думаете, что травы на фоне дадут какой-нибудь эффект?" – рассказала эксперт.

Парикмахер отметила, что для окрашенных волос травы - это вообще нонсенс, ведь тот "разрыв" в структуре волоса, который делает оксид для вхождения красителя - это изменение структуры и травки здесь без эффекта.

"Они не сделают никакой полезной работы. Вообще, я очень понимаю женщин: мы все хотим быть красивыми и ухоженными (украинки так точно), а волосы – это большая часть образа, стиля и т.д. Поэтому мы всегда ищем рецептов и легко ведемся как на разрекламированные ноу-хау, так и на бабушкины рецепты", - резюмировала стилист по волосам.