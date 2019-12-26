Стрімко погіршується: нові дані про стан Галини Волчек

Відома радянська актриса, режисер і художній керівник театру "Современник" Галина Волчек була екстрено госпіталізована 23 грудня через проблеми з серцем. За кілька днів у реанімації, її стан не покращився, і лікарі дають невтішні прогнози.

Галина Волчек поскаржилася на погане самопочуття у понеділок увечері, 23 грудня. До моменту приїзду швидкої допомоги, артистка вже була без свідомості. Відомо, що в останній місяць вона хворіла – у неї було діагностовано бронхіт.

Лікарі підключили її до апарату штучної вентиляції легенів, так як розвинулася пневмонія і ввели в стан медикаментозної коми.

Як повідомляють в Telegram-каналі Mash, 26 грудня стан Галини Волчек знову погіршився і у неї почалися ускладнення в серці і нирках.

"У Галини Волчек почалися ускладнення на серці та нирках. Через гостру серцеву-судинну недостатність у актриси розвинулася атрофія мозку, ускладнена енцефалопатією, почалися набряки нижніх кінцівок. Вона як і раніше підключена до апарату ШВЛ", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що у знаменитої 86-річної артистки вже давно спостерігаються проблеми зі здоров'ям. Кілька років тому у неї почалися проблеми з хребтом і вже кілька років вона пересувається в інвалідному кріслі.

Також її мучать проблеми із серцем, легенями і підвищений артеріальний тиск. Незважаючи на це, вона продовжувала працювати.