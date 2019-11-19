Стрімко погіршується: яким областям України варто терміново утеплятися

Погода в Україні у середу, 20 листопада, очікується похмура і прохолодна практично у всіх областях країни. Місцями очікується різке пониження температури повітря до -2 градусів.

Погода на сході країни буде похмурою, опади не прогнозуються. Синоптики попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с. Нічна температура повітря становитиме від +1 до -2 градусів, у Дніпрі +2 +4 градуси. Вдень потеплішає до +4 +6 градусів.

На півдні також похолодає, очікується похмура погода, без опадів. Вночі від +2 до +5 градусів, в Одесі до +7 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +6 +8 градусів, в Одесі до +11 градусів. Вітер 7-12 м/с. В Криму без опадів, похмура погода. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

У північних областях опади не прогнозуються, однак буде хмарно. Вночі +2 +4 градуси, вдень прохолодно, +4 +6 градусів.

На заході України збережеться висока температура повітря, проте день буде похмурим і вітряним, до 7-12 м/с. Нічна температура повітря в регіоні +5 +8 градусів, вдень очікується від +10 до +14 градусів.

В центральній частині країни хмарно, без опадів. Вночі очікується +2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +4 +6 градусів.

У Києві 20 листопада очікується похмура погода, без істотних опадів. Вночі +3 +5 градусів, вдень прогріється до +5 +7 градусів.

Карта погоди на 20 листопада

Як повідомив народний синоптик Леонід Горбань, істотне похолодання в Україні почнеться після 26 листопада – стовпчики термометрів опустяться до мінусових значень, очікується мокрий сніг з дощем.

Справжня зима прийде тільки після 12 грудня, хоча, за довгостроковими прогнозами, жителям столиці варто очікувати похолодання до -7 градусів і невеликий сніг вже 9 грудня.