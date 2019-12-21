Стріляю добре: мережу "підірвав" білорус, який пригрозив Лукашенку і Путіну

У столиці Білорусі проходять протести проти інтеграції з Росією. На мітингу журналістка взяла інтерв'ю у місцевого жителя, який пригрозив прихильникам інтеграції з РФ.

82-річний чоловік зазначив, що незважаючи на те, що білоруський народ тихий і покірний, у нього є люди, які готові піти на все, щоб захистити свою батьківщину.

Після цих слів користувачів мережі висловили своє захоплення такою мужністю. Але варто зазначити, що є й ті, яких слова дідуся розлютили. Такі прихильники "русского мира" почали писати образливі коментарі.

Дедуле респект!

Герою слава!

У козломордих окупантів треба стріляти ніяк інакше;

А білоруси ще ті "фашисти" і "бандерівці". Куди ви лізете? Ви все ж довийожуєтесь до того, що справжні слов'яни помочатся на уламки вашої недоімперіі;

Яка класна білоруська мова, білоруси нафіга вам російська?

А дідусь еб*ан вижив з розуму;

Путінська банда туди прийде і стане все як у Криму, тотальне рейдерство, корупція і бандитизм;

Стріляти в кого цей недобиток буде?

А це ні для кого не секрет, що Білорусь - це до чорта партизансько налаштоване населення

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що Україна висловила протест Росії через арешт Кашука в окупованому Криму. Дії місцевих "влади" розцінюються як репресії.