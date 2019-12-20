У Мінську протестують проти інтеграції з Росією

Фото: протест у Мінську (соцмережі)

У несанкціонованих акціях беруть участь більше тисячі осіб

В Мінську проходить чергова акція проти інтеграції з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Відзначається, що участь у протестах беруть більше тисячі людей. Вона пройшли від Жовтневої площі до площі Незалежності. Потім колона рушила до вулиці Зибицької, звідки організатори планують повернутися на Жовтневу площу.

Незважаючи на попередження міліції, протести тривають. Міліціонери просили розійтися протестувальників, так як акція несанкціонована. Станом на 20:00 міліція не втручається, затримань під час протесту не було.

На протест прийшли представники майже всіх політичних рухів, чого не було на аналогічних акціях два тижні тому.

Нагадаємо, в суботу, 7 грудня, сотні жителів Мінська вийшли на акцію протесту на тлі візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка в Росію, де він повинен зустрітися з Володимиром Путіним. Участь у кількох акціях протесту брали понад 700 осіб.

Як відомо, акції тривали два дні. Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що згоден на інтеграцію республіки з Росією, але при рівних економічних умовах для підприємств.