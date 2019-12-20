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Україна висловила протест Росії через арешт Кашука в окупованому Криму

Новини » Політика     20.12.2019 - 21:07
Україна висловила протест Росії через арешт Кашука в окупованому Криму
Фото: Денис Кашук (graty.me)

Дії російського окупаційного режиму розцінюють як репресії

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест через затримання українця Дениса Кашука в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

Зазначається, що українця затримали за сфабрикованими звинуваченнями. Сьогодні "Київський районний суд" у Сімферополі арештував Кашука до 18 лютого.

"Не виключаємо ймовірність застосування до Кашука фізичного та психологічного примусу через нібито його відмову від послуг адвоката. Такі дії російського окупаційного режиму розцінюємо як репресії та залякування українських громадян", - йдеться в заяві МЗС.

У зв'язку з цим, Україна вимагає від Російської Федерації припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - додали в МЗС.

РБК-Україна писало, що так званий "Верховний суд" анексованого Криму залишив під арештом чотирьох фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, захист оскаржив постанову підконтрольного Росії "Київського районного суду" Сімферополя про продовження запобіжного заходу українському активісту Олегу Приходьку.

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