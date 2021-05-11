Стрілянина в гімназії Казані: спливли нові подробиці про студента-вбивцю (відео)

19-річний російський студент, який сьогодні влаштував стрілянину в гімназії Казані , в результаті чого загинуло 10 осіб і 21 постраждав, повинен був влітку піти служити в армію. Ільназ Галявієв отримав відстрочку до 30 Червня на час навчання.

Студента-вбивцю повинні були забрати в армію

Молода людина в березні повинен був з'явитися у військкомат на медкомісію, але не прийшов. Після цього керівництву гімназії № 175 послали повторну повістку.

Повідомляється, що у військкоматі не знали, що учня відрахували з навчального закладу за систематичні прогули.

фото: t.me/Lshot

Психіатр схвалила володіння зброєю

За словами психіатра, яка видала Галявієву довідку на отримання зброї, ніяких відхилень у хлопця вона не знайшла. Дозвіл на рушницю студент отримав два тижні тому.

Лікар розповіла слідчим, що в разі виявлення найменших підозр відразу відправила б хлопця на розширене медичне обстеження.

Також жінка зізналася, що не пам'ятає будь-яких індивідуальних особливостей, так як "через неї за один день проходить дуже великий потік людей".

Ільназ Галявієв на другому курсі, за два роки до масового вбивства в Казанській гімназії (фото: t.me/Lshot)

Ільназ Галявієв, який розстріляв 11 травня людей в гімназії в Казані (фото: t.me/Eduvtatarstan)

Психіатра допитують, у неї вилучили у неї всі документи дослідження Галявієва.

Мати Галявієва знала про рушницю сина

Мати студента, який влаштував теракт - так влада назвала сьогоднішнє масове вбивство в гімназії - розповіла, що бачила рушницю в будинку, і знала, що син отримав ліцензію на зберігання зброї. Вона зазначила, що була проти, проте вплинути не змогла.

"Не лізь, я буду полювати", - передала вона слова сина, коли той приніс рушницю.

Зараз жінка в шоковому стані, її не пускають додому, і в квартирі досі працюють сапери.

Також стало відомо, що перед тим, як піти сьогодні в гімназію, Галявієв спробував підпалити квартиру, в якій жив.

Учні розповіли про стрілянину в гімназії

У мережі з'явилося відео з класу, де учні ховалися під час стрілянини, а також розповіді дітей - очевидців трагедії.

Відео: кадри з гімназії під час стрілянини, і розповідь учнів про трагедію в Казані 11 травня

Після масового вбивства Галявієв вийшов з навчального закладу і здався силовикам.

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео допиту стрілка в Казанській гімназії. 19-річний вбивця заявив, що вважає себе Богом, і влітку в ньому "почав пробуджуватися монстр", після чого він почав всіх ненавидіти.