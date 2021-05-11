Стрілянина в школі в Казані: що відомо

Сьогодні в школі № 175 в Казані озброєний учень влаштував стрілянину . Влада повідомила про загибель 8 людей, в Татарстані після стрілянини 12 травня оголошено днем жалоби.

Що відомо про стрілянину в казанській школі, в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

У гімназії на вулиці Джаудата Файзі учень проник до школи зі зброєю. Він почав стріляти в навчальному закладі.

Кадри евакуації дітей зі школи №175 в Казані, де влаштували стрілянину.



Відео з соцмереж pic.twitter.com/Mc6fhw08YH - Дощ (@tvrain) May 11, 2021

Діти, які знаходилися всередині будівлі, отримали сигнал сховатися і лягли на підлогу, при цьому були чутні стрілянина і гуркіт. Евакуюватися їм допомогли співробітники ОМОН і рятувальники.

Жертви стрілянини в школі

За останніми даними російських ЗМІ, загинули щонайменше 11 людей, 32 людини постраждали. Повідомляється, що двоє із загиблих в казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.

У той же час, в прес-службі президента Татарстану повідомили, що в результаті стрілянини в школі в Казані загинули 8 людей, 20 постраждали.

"Ми втратили сімох дітей. Учні восьмого класу - четверо хлопчиків, три дівчинки. Вони загинули тут, на третьому поверсі. Зараз 12 дітей і четверо дорослих знаходяться в госпіталі. Терорист арештований, 19 років", - сказав президент Татарстану Рустам Мінніханов.

Фото: у школі Казані влаштували стрілянину (twitter.com/shaikhulud)

У Казані введено режим контртерористичної операції через стрілянину в школі, вживаються заходи для забезпечення безпеки учнів.

Затриманий Стрілець в Казані pic.twitter.com/sPTKV6T7vI - Слово і Діло. (@jarilo2) May 11, 2021

Хто відкрив стрілянину в школі

Стріляв в 175-й гімназії Ільназ Галявієв, який навчається в цьому закладі. Його затримали. Слідство призначить нападнику на школу в Казані психолого-психіатричну експертизу.

Передбачуваний пособник стрілка затриманий в Казані, це Мухамедшин Раміль, йому 41 рік. Крім того, затримано дві людини, які поширювали в WhatsApp вкидання про стрілянину в інших школах.

В результаті стрілянини в школі на вулиці Джаудата Файзі в Казані, за попередніми даними, загинули 11 осіб, серед них дев'ять дітей. Одного з тих, що стріляли затримали. Другий нападник був ліквідований.#Татарстан pic.twitter.com/RIKYeYnr5f — egazet (@egazet_) May 11, 2021

Як повідомляється, у хлопця, який влаштував стрілянину в школі в Казані, зброя була зареєстрована офіційно. Раніше ЗМІ повідомляли, що стрільців було двоє, проте в МВС сказали, що він був один.

Втім, поліцейські перевіряють версію, що у нападника було двоє спільників, у злочинців був вибуховий пристрій і автоматична зброя.

У школах посилили заходи безпеки

Голова Башкирії Радій Хабіров 11 травня доручив терміново посилити заходи безпеки у всіх школах республіки після теракту в Казані. Комітет Радфеду з освіти і науки на засіданні 18 травня обговорить надзвичайну подію в школі Казані.

Реакція Путіна

Президент РФ Володимир Путін заслухав доповідь ФСБ по НП в казанській школі. Він доручив головам МОЗ і Міносвіти полетіти в Казань в зв'язку зі стріляниною.

Путін доручив терміново опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.