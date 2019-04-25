Страсна п'ятниця: що категорично заборонено робити в цей день

Страсна п'ятниця 2019 припадає на 26 квітня. У цей день віруючі згадують про смерть Христа і готуються до Великодня. Детально про те, що не можна робити в Страсну п'ятницю, головні заборони, прикмети і традиції - в нашому матеріалі.

Що категорично заборонено в Страсну п'ятницю

Не можна веселитися, ходити в гості, влаштовувати гучні вечірки. Пятниця перед Світлим Воскресінням - скорботний день пам'яті про земні страждання Ісуса Христа, тому не варто відвідувати розважальні заходи.

У Страсну п'ятницю не можна працювати. У сучасному світі цієї заборони дотримуватися важко. Але, по можливості, краще перенести вирішення важливих завдань на інший день.

Заборонено виконувати роботи по дому, шити, в'язати. Прибирання потрібно завершити в Чистий четвер.

Не можна працювати в саду і городі, копати землю, займатися посадкою рослин.

У Страсну п'ятницю дотримуються суворого посту. Заборонено їсти до виносу Плащаниці, після чого дозволяється тільки хліб і вода.

Фото: У Страсну п'ятницю не можна веселитися і працювати (pixabay.com)

Не можна вживати спиртні напої. За повір'ям, той хто в Страсну п'ятницю вип'є алкоголь, призвичаїться до нього до кінця життя.

Заборонено стригти волосся, також не варто робити манікюр і косметичні процедури.

Прикмети Страсної п'ятниці

За християнською традицією, передостанній день Великоднього посту прийнято проводити в спокої і молитвах. З цим і пов'язані всі обряди Страсної п'ятниці, а в народі придумали безліч повір'їв про те, чим загрожує порушення суворих правил.

Якісь із них - забобони, але деяких прикмет Страсної п'ятниці люди намагаються дотримуватися і в наші дні.

Фото:У Страсну п'ятницю в церкві проводиться особлива служба (pixabay.com)

Якщо в Страсну п'ятницю влаштувати прання, чиста білизна покриється "кривавими" плямами.

Посіяні в Страсну п'ятницю рослини не зійдуть, але посаджена в цей день петрушка дасть подвійний урожай.

Ворожіння та будь-які магічні ритуали в Страсну п'ятницю накличуть біду на того, хто їх проводить.

Хто плюне на землю в цей день, від того все святі відвернуться.

Якщо в Страсну п'ятницю повністю утриматися від води - ніяке пиття до кінця життя не принесе шкоди.

Хмари на небі в Страсну п'ятницю - до поганого врожаю зернових, зоряне небо - до родючого літа.

Чи можна пекти паски в Страсну п'ятницю

Напередодні Великодня багатьох господинь цікавить, заборонено чи ні випікати паски в Страсну п'ятницю. Згідно з традицією, всі святкові приготування необхідно виконати в Чистий четвер.

Фото: Чи заборонено пекти паски в Страсну п'ятницю - спірне питання (pixabay.com)

Але тим, хто зважиться готувати великодні частування саме в п'ятницю, варто дотримуватися кількох правил:

перед замішуванням тіста прочитати молитву і попросити благословення у Господа;

випікати паски на самоті і тиші.

До речі, за народною прикметою, спечені у Страсну п'ятницю паски і хліб довгий час не черствіють і мають цілющу силу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично не можна робити в Чистий четвер перед Великоднем.

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