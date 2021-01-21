Страшна пожежа у Харкові з 15-ма загиблими: з'явилися нові фото і відео

При пожежі в Харкові 21 січня загинуло 15 осіб (колаж: РКБ-Україна)

Страшна пожежа в приватному будинку престарілих в Харкові забрала життя 15 людей, ще 11 - постраждало. Пізніше стане відомо, що пансіонат працював нелегально, без будь-яких офіційних дозволів.

За словами генерального прокурора України Ірини Венедиктової, причиною загоряння пансіонату "Золотий час", що в Холодногірському районі, стало необережне поводження з електронагрівальними приладами. Про це юрист написала в Facebook. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження і почала розслідування.

Пожежа в будинку престарілих у Харкові (фото: dsns.gov.ua)

Що відомо про пожежу

О 15:03 на лінію "101" надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового будинку за адресою Нижня Гієвська, 150Б. О 16:14 пожежа була локалізована на площі 100 квадратних метрів. На місці "надзвичайники" виявили тіла 15 осіб. О 16:53 загоряння було повністю ліквідовано.

Пожежа в будинку престарілих у Харкові (фото: dsns.gov.ua)

Що відомо про пожежу

"До гасіння пожежі залучено 28 людей особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифікується як надзвичайна ситуація державного рівня", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Пожежа в будинку престарілих в Харкові

Підпільний хоспіс

За даними Юрія Шпараги, директора обласного департаменту соцзахисту населення, в будинку проживало 33 людини. Причому про це в державних структурах не знали, пише Суспільне.

"Такого закладу, що за цією адресою значиться, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні муніципального", - говорить директор департаменту.

Пожежа в Будинку престарілих в Холодногірському районі Posted by 057.ua - Сайт міста Харкова on Thursday, January 21, 2021

Пожежа в Харкові 21 січня (відео: facebook.com/057.ua)

Правоохоронці намагаються з'ясувати, хто організував підпільний хоспіс, і кому належить будівля.

"На даний момент ми встановлюємо кількість загиблих. Їхні прізвища, імена, по батькові. З'ясовуємо зв'язок з родичами, щоб прийняти рішення, допомогти з похованням... Пансіонат працював без документів, проводиться перевірка", - розповів заступник міського голови Андрій Руденко.

Попередньо відомо, що більшість мешканців будинку престарілих були лежачими хворими.

Так виглядав будинок престарілих до пожежі (фото: t.me/s/h_saltovka)

Згідно з останніми відомостями, пожежу о 16:53 повністю загасили. Повідомлення про займання надійшло о 15:03, і вже через годину вогонь локалізували.

Пізніше з'ясувалося, що приватний будинок престарілих працював нелегально.