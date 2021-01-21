Пожежу в Харкові в будинку пристарілих загасили

Фото: пожежа у Харкові (gp gov ua)

Пожежу в Харкові в будинку пристарілих, в результаті якої загинули 15 осіб, загасили. Пожежа охопила площу близько 100 квадратних метрів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Повідомляється, що пожежу в двоповерховому приватному будинку для літніх ліквідовано. Займання виникло на другому поверсі. Повідомлення надійшло о 15:03, вже за годину вогонь локалізували. О 16:53 - повністю загасили.

До ліквідації пожежі залучалися 50 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в пансіонаті для літніх людей "Золотий час" загинули 15 людей. Президент України Володимир Зеленський вже закликав провести розслідування. Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення вимог пожежної безпеки.

Крім того, стало відомо, що Кабінет міністрів сформує державну комісію для розслідування причин пожежі.

Рятувальникам Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося винести дев'ять осіб з будинку престарілих.