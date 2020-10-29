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Страшно: жертва "копів"-ґвалтівників у Кагарлику налякана рішенням суду

Кагарлик, Четвер 29 жовтня 2020 21:17
Страшно: жертва "копів"-ґвалтівників у Кагарлику налякана рішенням суду
Зґвалтування в Кагарлику (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Жертва зґвалтування в поліцейській дільниці Кагарлика прокоментувала рішення суду по одному з підозрюваних

Жертва зґвалтування в Кагарлику 26-річна Неля розповіла про страх, який відчуває після останнього рішення суду. Дівчина прокоментувала те, що один з фігурантів - Ярослав Леваднюк був відпущений під домашній арешт.

Вона боїться, що після того, як один вийшов на свободу, можуть випустити ще і головних мучителів - Миколу Кузіва і Сергія Суліму. Про це Неля розповіла ТСН.

"От і страшно, що випустили. Сьогодні випустили його, завтра випустять ще Кузіва або Сулиму...це через те і страшно", - говорить жертва жахливого злочину.

Зараз Сергій Сулима і Микола Кузів знаходяться в СІЗО. Саме вони підозрюються в побитті та зґвалтуванні Нелі. А ось Леваднюк, як говориться в матеріалах слідства, утримував дівчину за руки під час наруги.

Суд своє рішення з обґрунтуванням ще не оприлюднив. І чому випустили з-під варти Ярослава Леваднюка, поки невідомо.

Адвокат жертви Злата Симоненко каже, що її підзахисна не єдина постраждала. І для них важлива не швидкість слідства, а його якість. При цьому захисник побоюється, що Сулиму і Кузіва теж можуть випустити під домашній арешт.

Нагадаємо, що Неля піддалася тортурам і зґвалтуванню в поліцейській дільниці Кагарлика в ніч з 23 на 24 травня 2020-го. Дівчину забрали на допит щодо пограбування сільського магазину, а повернулася вона лише о 8 ранку.

Насильство, за словами дівчини, тривало протягом кількох годин. Медики підтвердили факт наруги, і фігурантів затримали.

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