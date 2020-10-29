Зґвалтування в Кагарлику: підозрюваних у тортурах копів можуть відпустити

Підозрюваних у гучній справі можуть відпустити (колаж РБК-Україна)

Адвокат потерпілої озвучила свій сценарій майбутніх подій

Колишній поліцейський Ярослав Леваднюк звільнений з-під варти незважаючи на те, що він є одним з підозрюваних у справі про тортури і зґвалтування в поліцейському відділку в Кагарлику Київської області. У зв'язку з цим адвокат потерпілої жінки Злата Симоненко вважає, що і інші поліцейські підозрювані можуть бути відправлені на свободу. Правозахисниця зазначила, що рішення суду ще немає, але після таких дій судді правосуддя може бути не виконано.

"Це перша ознака того, що потенційно і двох інших підозрюваних також можуть звільнити з-під варти. Оскільки до цього часу судди приймали рішення про необхідність утримання під вартою, оскільки ести ризики тиску на свідків, потерпілу та її родичів, а також знищення речових доказів", - розповіла Злата Симоненко ТСН.

За словами адвоката, постраждала від насильства і тортур жінка, до цих пір знаходиться під охороною. Вона не виключає тиску на її підзахисну і її сім'ю.

"Правоохоронці тривалий час займали авторитетний рівень в районі. Саме тому їх звільнення є підставою для того, що можуть з'явитися спроби впливу на потерпілу та її сім'ю. Крім того, під час затримання, поліцейські говорили: в разі їх звільнення з-під варти зроблять все, щоб вона не дала свідчення в суді. А її свідчення в суді будуть ключовими для притягнення винних осіб до відповідальності", — розповіла адвокат.

Нагадаємо, зґвалтування, а також тортури над 26-річною дівчиною сталися в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. 23 травня Нелю забрали на допит в поліцію з приводу пограбування сільського магазину, але додому вона повернулася на наступний день близько 8 ранку

Як ми раніше писали, у справі щодо зґвалтування в Кагарлику спливли скандальні подробиці про суддю, яка відпустила "копа".