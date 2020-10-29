Страшно: жертва "копов"-насильников в Кагарлыке напугана решением суда

Изнасилование в Кагарлыке (коллаж: РБК-Украина)

Жертва изнасилования в полицейском участке Кагарлыка прокомментировала решение суда по одному из подозреваемых

Жертва изнасилования в Кагарлыке 26-летняя Неля рассказала о страхе, который испытывает после последнего решения суда. Девушка прокомментировала то, что один из фигурантов - Ярослав Леваднюк был отпущен под домашний арест.

Она боится, что после того, как один вышел на свободу, могут выпустить еще и главных мучителей - Николая Кузива и Сергея Сулиму. Об этом Неля рассказала ТСН.

"Вот и страшно, что выпустили. Сегодня выпустили его, завтра выпустят еще Кузива или Сулиму...это из-за того и страшно", - говорит жертва жуткого преступления.

Сейчас Сергей Сулима и Николай Кузив находятся в СИЗО. Именно они подозреваются в избиении и изнасиловании Нели. А вот Леваднюк, как говорится в материалах следствия, удерживал девушку за руки во время надругательства.

Суд свое решение с обоснованием еще не обнародовал. И почему выпустили из-под стражи Ярослава Леваднюка, пока неизвестно.

Адвокат жертвы Злата Симоненко говорит, что ее подзащитная не единственная пострадавшая. И для них важно не скорость следствия, а его качество. При этом защитник опасается, что Сулиму и Кузива тоже могут выпустить под домашний арест.

Напомним, что Неля подверглась пыткам и изнасилованию в полицейском участке Кагарлыка в ночь с 23 на 24 мая 2020-го. Девушку забрали на допрос по вопросу ограбления сельского магазина, а вернулась она лишь в 8 утра.

Насилие, по словам девушки, длилось в течение нескольких часов. Медики факт надругательства подтвердили, и фигурантов задержали.