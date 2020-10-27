Зґвалтування в Кагарлику: підозрюваного у тортурах випустили з-під варти

Суд відпустив підозрюваного у зґвалтуванні в Кагарлику (колаж: РБК-Україна)

Одного з підозрюваних у зґвалтуванні і тортурах відпустили додому

Колишній поліцейський Ярослав Леваднюк звільнений з-під варти незважаючи на те, що він є одним з підозрюваних у справі про тортури і зґвалтування в поліцейському відділку в Кагарлику Київської області.

Рішення про звільнення підозрюваного ухвалив Голосіївський районний суд Києва. Про це розповів перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук на своїй сторінці в Facebook.

За словами Осадчука, Леваднюка відпустили незважаючи на те, що експертиза встановила й інші факти тортур. Він також додав, що вже двоє фігурантів гучної справи, які заперечують свою провину, знаходяться вдома.

Фото судової постанови: facebook.com/Andrii Osadchuk

Нагадаємо, тортури і насильство над 26-річною дівчиною сталося в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. 23 травня Нелю забрали на допит в поліцію з приводу пограбування сільського магазину, але додому вона повернулася на наступний день близько 8 ранку. Вдень їй викликали швидку, після чого вона зізналася, що у відділенні поліції її побили і зґвалтували.

Медики підтвердили факт зґвалтування. Після цього була викликана поліція, тоді двох підозрюваних взяли під варту. За словами дівчини, насильство тривало 2-3 години.

Мешканці села, де мешкає жертва злочину, розповіли, що дівчина самостійно виховує 4-річну дитину з інвалідністю. Пізніше Неля розповіла, що її 14-річній сестрі погрожували.