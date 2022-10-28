Страшно интересно: 8 фильмов на украинском, которые нужно посмотреть на Хэллоуин

О чем фильм

Мир заполонили хищные пришельцы, ориентирующиеся на звук. Семейство Эбботов пытается выжить, отыскать других людей и делать это очень тихо.

Почему стоит смотреть

Такая же страшная, как и оригинал, вторая часть заставит зрителей постоянно держаться за край дивана. Фильм пугает не насилием и кровью, а постоянно растущим невыносимым напряжением. Режиссер Джон Кразински второй раз справился "на отлично" - безупречное сочетание операторской работы, звукового оформления и монтажа дарят жуткий и незабываемый опыт.

О чем фильм

В продолжении постапокалиптической комедии команда харизматичных охотников снова путешествует и убивает зомби. Существа стали умнее, поэтому задача героев усложняется.

Почему стоит смотреть

Второй "Зомбиленд" радует поклонников, десять лет ожидавших продолжения. Тачки стали больше, пушки круче, а персонажи Вудди Гаррельсона, Эммы Стоун и Джесси Айзенберга упорно шутят и отправляют чудовище в ад. Сиквел не настраивает зрителей на серьезный манер, но зачем это нужно? Конец света должен быть веселым.

О чем фильм

Юная дизайнер Элоиза живет в Лондоне и увлекается стилем 1960-х. Удивительным образом она попадает в эту эпоху, но прошлое начинает пересекаться с реальностью и разрушать ее жизнь.

Почему стоит смотреть

Что произойдет, если смешать моду, шестидесятые и сверхъестественные явления? Получится психологический триллер, который обязательно нужно смотреть на Хэллоуин. Кино содержит уникальный визуальный стиль, отличный саундтрек и сюжет, который намеренно путает зрителя - иными словами, все, чего следует ожидать от Эдгара Райта.

О чем фильм

После первой победы над Пеннивайз прошло 27 лет. Все члены "Клуба Неудачников" ведут отдельную взрослую жизнь. Но однажды адский клоун возвращается…

Почему стоит смотреть

Актеры настолько тонко уловили химию взрослых и растерянных друзей, что фильм, несмотря на длинный хронометраж, держит на крючке. Отдельных комплиментов заслуживает Билл Скашгорд. Он создал ужасное чудовище - хаотическую беду, которая еще долгие годы будет иконой фильмов ужасов. Его Пеннивайз знает слабые места героев и только рад постоянно подпитывать их страхи.

О чем фильм

Безумный изобретатель имитирует самоубийство и становится невидимым, чтобы терроризировать Сесилию, бывшую девушку. Полиция не верит героини, но она не собирается терпеть издевательства.

Почему стоит смотреть

"Человек-невидимка" - своевременный, актуальный и по-настоящему ужасный фильм. Режиссер вкладывает современный контекст в образ классического монстра, чтобы исследовать тему абьюза, токсичности и газлайтинга. А энергичная и исступленная игра Элизабет Мосс придает истории необходимой вспышки.

О чем фильм

Когда любимая кошка семья Луиса погибает под колесами авто, мужчина допускает огромную ошибку. Он прячет ее на загадочном кладбище, где по легендам оживает каждый похороненный.

Почему стоит смотреть

Римейк "Кладбища" меняет события оригинала, но остается жутким кино. Обычная семья неосторожно вступает на мистическую тропу, что приводит к ужасным последствиям - таким героям хочется сочувствовать. Можно ли обмануть естественную смерть и чем придется платить? Фильм понравится всем, кто ищет жестокое, но легкое для восприятие зрелище.

О чем фильм

Майкл Майерс знает, чем утешить родственников на Хэллоуин. Безумный убийца еще раз буквально воспринимает выражение "самый страшный день года" и берет в руки большой кухонный нож.

Почему стоит смотреть

Ценители хардкорного насилия будут удовлетворены. Здесь больше жестокости, персонажей и хаоса. Хотите увидеть, как Майкл Майерс с легкостью расправляется с беднягами, оказавшимися на его пути? Тогда включайте этот фильм на Хэллоуин.

О чем фильм

Аделаида Уилсон вместе с семьей возвращается в дом детства. У героини плохие предчувствия, но она даже не догадывается, сквозь что придется пройти. Семья будет противостоять четырем убийцам. И самое ужасное, что эти четверо - они сами.

Почему стоит смотреть

Талантливый Джордан Пил снова исследует экзистенциальные пути и тему одержимости - на этот раз через классическую идею сознательного и бессознательного Джекила и Гайда. "Мы" - сбалансированная смесь ужаса и социального комментария. История заставляет героев смотреть в темное зеркало, а зрителей пугает грубостью и смелостью идеи.