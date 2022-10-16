Оригинальные блюда на Хэллоуин 2022, которые точно удивят детей: вкусные рецепты

Праздник Хэллоуина ассоциируется с разными традиционными вкусностями. Но приготовить и подать их можно очень необычным и даже устрашающим способом.

Что интересного и жуткого на вид приготовить на Хэллоуин - смотрите в материале Styler.

Пицца-мумия

Для приготовления пиццы нам понадобится тесто, которое вы можете купить готовым или приготовить самостоятельно. Возьмите также томатный соус, колбасу, маслины и сыр. По желанию можно к начинке можно добавить и другие составляющие.

Тесто раскатайте в овальную форму, смажьте соусом, выложите колбасу. Из маслин вырежьте глаза, а наверх горизонтально выложите ломтиками сыр, чтобы получилась мумия.

Выпекайте пиццу-мумию 15-20 минут при температуре 180 градусов. Аналогичное можно сделать с горячими бутербродами.

Пицца в виде мумии к Хэллоуину (фото: recipemagik.com)

Ведьмины пальцы

Это одновременно самый милый и страшный десерт Хэллоуин. Для приготовления печенья возьмите муку, сахар, сливочное масло, разрыхлитель, яйцо и соль.

Все перемешайте, выложите на противень в форме пальцев, положите миндаль для имитации человеческого ногтя и выпекайте в течение 10-12 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Если же хотите навести страх еще больше, растопите любые конфеты красного цвета и осторожно полейте сверху печенья. На вид оно будет как окровавленные пальцы с отвратительными ногтями.

Такое печенье малышня точно заценит (фото: recipemagik.com)

Хэллоуинские вафли

Этот рецепт для тех, кто не дружит с выпечкой. Итак, купите обычные белые вафли, разноцветные конфеты и любимые орехи. Главное используйте насыщенные цвета сладостей: оранжевый, зеленый, фиолетовый и т.д.

Конфеты растопите и обмакните вафли в красочные жидкости. Сверху посыпьте измельченными орешками и вуаля - быстрый праздничный десерт готов!

Десерт для тех, кто не дружит с выпечкой (фото: recipemagik.com)

Ужасающие перцы

Преимущество этого рецепта в том, что начинку вы можете выбрать полностью исходя из ваших предпочтений, так что готовим!

Возьмите сладкий болгарский перец, мелко натертый сыром и любимое мясо. Мясо приготовьте заранее: его можно слегка обжарить на сковороде или запечь. Из перца вырежьте "фонарь Джека" и заполните сыром с мясом.

Поставьте заготовку выпекаться на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Сверху можно украсить зеленью.

Выбирайте свою начинку! (фото: everydayjenny.com)

Клубничные призраки

Для этого полезного десерта на Хэллоуин нам понадобится клубника, белый и черный шоколад. А приготовление очень простое.

Итак, весь шоколад растопите. Сначала смочите клубнику в белый для имитации простыни, а черным нарисуйте так называемому привидению лицо в виде рта и глаз.

Призраки – обязательная часть страшных историй Хэллоуина (фото: recipemagik.com)

Черные паучата

Хэллоуин невозможно представить без пауков и паутины, поэтому сделаем их. Для приготовления отварите вкрутую яйца. Маслины разрежьте наполовину. Одну часть оставьте целой, а вторую - порежьте на полоски.

Теперь собираем закуску. Яйцо разрезаем на две части, выкладываем одну половинку маслины, а вокруг нее полоски подобно лапам паука. Еще одно простое блюдо готово к подаче.

Приготовление "паучат" не займет много времени (фото: creativehomemaking.com)