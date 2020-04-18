ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мені страшно: під Києвом медпрацівниці погрожують спалити будинок через коронавірус

STYLERКоронавірус    18.04.2020 - 10:23
Мені страшно: під Києвом медпрацівниці погрожують спалити будинок через коронавірус
Коронавірус 2020 - під Києвом намагалися спалити будинок медпрацівниці (колаж: РБК-Україна)

Будинок санітарки хотіли спалити через коронавірус

Коронавірус 2020 змушує людей йти на необдумані вчинки. Тому медики все частіше починають хвилюватися про те, що їм можуть нашкодити. Наприклад, у селі Чорногородка (Київська область) голова села забороняє санітаркам виходити з дому, погрожуючи штрафом. А сусіди навіть намагалися підпалити будинок однієї з них.

Наприкінці березня співробітники клінічної лікарні №5 контактували з інфікованими пацієнтами, тому медпрацівникам сказали перевіритися. У трьох санітарок з Макарівського району тест показав негативний результат і вони продовжили працювати. Однак місцевим жителям це не сподобалося, передає видання "Страна".

На днях одній із санітарок Олені Міщенко у двір кинули коктейль Молотова. А голова села заявив, що якщо побачить жінку на вулиці, то вимагатиме штраф у розмірі 17 тисяч.

"Голова сільради розворушив це все: нібито я на самоізоляції. Але я не контактувала з хворими, я не хвора. Я звичайна санітарка. Сьогодні мені кинули солярку у вікно, не пустили в магазин, мені довелося їхати в інше село. Мені потрібно купити хліб. Що мені робити? Це якийсь дурдом. Мені погрожують спалити хату. Сусіди кажуть, щоб я не підходила, тому що я хвора коронавірусом. Я приїхала до голови сільради, а він мені сказав, щоб я сиділа вдома на самоізоляції. Але я хочу їсти, що мені робити? Мені страшно", - стурбовано каже жінка.

Анестезіолог Ярослав Товстуха підтвердив, що невідомий на мотоциклі кинув пляшку із запальною сумішшю у двір жінки, добре, що вона встигла загасити. Медик вважає, що подібна поведінка неприпустима і закликає ставитися з розумінням до кожної людини.

Нагадаємо, що назвали самий небезпечний симптом коронавірусу.

Ми писали, що медики назвали нові симптоми коронавірусу, які проявляються не у всіх.

Коронавірус 2020: як маска може нашкодити дитині і що з цим робити Чи можна заразитися коронавірусом через їжу і воду: медики зробили заяву
Новини України Коронавірус
Lite
On Top