ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стали відомі нові симптоми коронавіруса: на що звернути увагу

STYLERКоронавірус    17.04.2020 - 08:14
Стали відомі нові симптоми коронавіруса: на що звернути увагу
Коронавірус - вчені назвали нові симптоми (колаж РБК-Україна)

Вчені виявили нетипові для коронавіруса симптоми у пацієнтів

Коронавірус у світі підтвердили вже у більш ніж 2 мільйони пацієнтів, а Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що пік пандемії COVID-19 ще не досягнуто. Вчені та медики виявляють нові симптоми небезпечної хвороби, крім типових, а також вивчають дані про пресимптоматичну і безсимптоматичну передачу вірусу SARS-CoV-2.

Згідно з новими результатами досліджень групи китайських вчених, коронавірусна хвороба може протікати у пацієнтів з атиповими - неврологічними симптомами. Про це пише JAMA Neuology.

Так, в Піднебесній у частини інфікованих коронавірусом нового типу зафіксовані проблеми з координацією і невиразна вимова.

Фахівці вивчили дані 214 пацієнтів з китайського Уханя - колишнього епіцентру COVID-19 - і встановили, що у 36% заражених загалом і у 46% з важким перебігом хвороби зокрема спостерігалися неврологічні симптоми:

  • порушення кровообігу в мозку
  • помутніння свідомості
  • слабкість у м'язах

Зазначимо, що порушення кровообігу головного мозку - це гостре або хронічне зменшення надходження артеріальної крові в головний мозок внаслідок звуження і закупорки сонних, хребетних і підключичних артерій. Недуга проявляється погіршенням пам'яті, частою стомлюваності, безсонням, поганої концентрацією уваги.

Крім того, інсульт - гостре порушення мозкового кровообігу - друга за частотою причина смерті людей у всьому світі.

Додамо, що китайські пацієнти в новому дослідженні також скаржилися на звичні для коронавіруса симптоми - типові для хвороби:

  • висока температура
  • головний біль і втома
  • почервоніння очей
  • закладеність носа
  • кашель, чхання
  • першіння та біль у горлі

Нагадаємо, що раніше іспанські вчені з Ради ортопедів країни виявили новий симптом коронавіруса, який допоможе виявити хворобу на ранньому етапі - якщо на нього вчасно звернути увагу.

Також раніше ми писали, що у COVID-19 з'явився новий незвичайний симптом, який маскується під інші хвороби.

В Україні церкви стали розповсюджувачами COVID-19: де заразилися найбільше В Україні від коронавіруса вилікувалась рекордна кількість людей
Новини України ученыесимптомыКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся