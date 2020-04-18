Негайно зверніться до лікаря: названо найбільш небезпечний симптом коронавірусу

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Медики назвали симптом коронавіруса, при якому потрібно негайно викликати швидку допомогу

Коронавірус в Україні був діагностований у 4662 пацієнтів, з яких понад 120 людей загинули. Всього у світі захворіло на коронавірус вже понад 2 мільйони осіб, кількість летальних випадків вже наближається до 150 тисяч осіб. Більше ніж 500 тисяч осіб у всьому світі перемогли хворобу.

Лікарі назвали небезпечний симптом коронавірусу, який може призвести до смерті. Як пояснили медики британської служби охорони здоров'я, якщо у пацієнта з'явився цей симптом, потрібно негайно викликати швидку допомогу і доставити пацієнта в лікарню.

Мова йде про посиніння губ – це свідчить про те, що в організмі недолік кисню в крові й хворому потрібна термінова медична допомога. Посиніння губ буває від того, що легкі сильно вражені COVID-19 і перестають насичувати кров киснем.

Крім того, лікарі назвали ще один симптом, який частіше за інших зустрічався у пацієнтів з ускладненим перебігом коронавірусу – це тяжкість у грудях і розлад свідомості (стан туману в голові).

Як заявили британські вчені, ці симптоми в поєднанні з задишкою найчастіше з'являлися в тих пацієнтів, які згодом помирали. Наявність всіх цих симптомів не означає, що людина обов'язково помре, однак це означає, що допомога потрібна негайно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали нові симптоми коронавірусу, які проявляються не у всіх.