Мне страшно: под Киевом медработнице угрожают сжечь дом из-за коронавируса

Коронавирус 2020 - под Киевом пытались сжечь дом медработницы (коллаж: РБК-Украина)

Дом санитарки хотели сжечь из-за коронавируса

Коронавирус 2020 заставляет идти людей на необдуманные поступки. Поэтому медики все чаще начинают переживать о том, что им могут навредить. Например, в селе Черногородка (Киевская область) глава села запрещает санитаркам выходить из дома, угрожая штрафом. А соседи даже пытались поджечь дом одной из них.

В конце марта сотрудники клинической больницы №5 контактировали с зараженными пациентами, поэтому медработникам сказали провериться. У трех санитарок из Макаровского района тест показал отрицательный результат и они продолжили работать. Однако местным жителям это не понравилось, передает издание "Страна".

На днях одной из санитарок Елене Мищенко во двор бросили коктейль Молотова. А глава села заявил, что если увидит женщину на улице, то потребует штраф в размере 17 тысяч.

"Глава сельсовета разворошил это все: якобы я на самоизоляции. Но я не контактировала с больными, я не больна. Я обычная санитарка. Сегодня мне бросили солярку в окно, не пустили в магазин, мне пришлось ехать в другое село. Мне нужно же купить хлеб. Что мне делать? Это какой-то дурдом. Мне угрожают сжечь хату. Соседи говорят, чтобы я не подходила, потому что я больна коронавирусом. Я приехала к главе сельсовета, а он мне сказал, чтобы я сидела дома на самоизоляции. Но я хочу есть, что мне делать? Мне страшно", - обеспокоено говорит женщина.

Анестезиолог Ярослав Товстуха подтвердил, что неизвестный на мотоцикле бросил бутылку с горючей смесью во двор женщины, благо она успела потушить. Медик считает, что подобное поведение недопустимо и призывает относиться с понимаем к каждому человеку.

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