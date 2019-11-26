Страшна небезпека: українські школярі почали вживати новий наркотик

У київських школах б'ють тривогу батьки, деякі школярі почали вживати новий наркотик, який називається Xanax. Підлітки купують потужний транквілізатор заради забави або щоб заспокоїтися перед іспитами або контрольними. Наркотик випускається у формі таблеток білого кольору на чорному ринку коштує 150 гривень за пігулку. Про це пишуть "Вести".

Так, у Дарницькому районі в одній із шкіл батько помітив у свого сина білі таблетки з написом Xanax.

"Син розповів мені, що він купив таблетки у старшокласників за 150 грн. Мовляв, вони допомагають заспокоїться перед контрольними, і багато хто з його друзів їх приймає", — розповів чоловік.

Наголошується, що Хапах завдяки активній діючій речовині алпразоламу, дійсно, дозволяє майже миттєво розслабитися, зняти напругу, придушити почуття страху, тривоги і занепокоєння.

За словами лікарів, вживання таких препаратів у ранньому віці може призвести до непоправних змін.

Xanax продають самі школярі (фото з відкритих джерел)

"У шкільному віці психіка підлітків ще не сформована. Тому цей препарат, як і будь-які інші транквілізатори, при використанні в нелечебных цілях здатні привести до порушення пам'яті, зміну характеру особистості і, головне, стати трампліном до вживання більш серйозних речовин", - повідомляють лікарі.