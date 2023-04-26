RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страпачки из картофеля: самое вкусное и бюджетное блюдо гуцульской кухни

Как приготовить страпачки из картофеля (фото: tourinform.org.ua)
Автор: Анна Шиканова

Страпачки готовят из разных ингредиентов и с разными добавками. Но это блюдо гуцульской кухни уже очень много лет остается любимым во многих домах на Закарпатье. Тем более, что готовится оно невероятно легко, быстро и на него нужно совсем мало продуктов.

Как приготовить закарпатские страпачки из картофеля, рассказала кулинарный блогер Наталья Машика на своем канале в YouTube.

Вам понадобится:

  • Картофель - 760 г
  • Молоко - 100 мл
  • Соль - по вкусу
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 250 г

Для зажарки:

  • Сало+лук

Как приготовить страпачки из картофеля с луком и салом

Страпачки - это маленькие галушки, которые подают с салом, жареным луком, тушеной капустой или грибами. Их также часто используют в качестве гарнира.

100 мл молока наливаем в сотейник, ставим на огонь и доводим до кипения. Картофель очищаем и нарезаем. Потом натираем на терке, как для дерунов. Или пропускаем через комбайн.

Картофель кидаем на сито и даем стечь лишней жидкости. Выкладываем картофельную массу в миску и заливаем кипящим молоком. Быстро перемешиваем. Добавляем соль, яйцо и понемногу добавляем муку. Смотрите по состоянию теста, может понадобиться немного больше или немного меньше муки. Тесто должно быть консистенции густой сметаны.

На огонь ставим сковороду, выкладываем нарезанное сало и жарим до состояния шкварок. Ставим на огонь кастрюлю с водой, добавляем соль и кипятим. Когда вода закипит, отщипываем от теста чайной ложкой кусочки и бросаем в кипящую воду.

Если галушка хорошо держит форму и не расползается, значит густота теста нормальная. Если тесто расползается, добавьте еще немного муки.

К шкваркам добавляем нарезанный лук и жарим еще несколько минут. В это время бросаем галушки в кипящую воду. После того как галушки всплыли, дайте им поварится еще 2-3 минуты.

Готовые страпачки смешивайте с зажаркой и подавайте на стол. Можно добавить молотую паприку и зелень.

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить мамины гомбовцы из творога.

А еще рассказывали о том, как готовятся кныгли из картофеля.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептприготування стравукраїнська кухня