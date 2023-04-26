Страпачки из картофеля: самое вкусное и бюджетное блюдо гуцульской кухни

Страпачки готовят из разных ингредиентов и с разными добавками. Но это блюдо гуцульской кухни уже очень много лет остается любимым во многих домах на Закарпатье. Тем более, что готовится оно невероятно легко, быстро и на него нужно совсем мало продуктов.
Как приготовить закарпатские страпачки из картофеля, рассказала кулинарный блогер Наталья Машика на своем канале в YouTube.
Для зажарки:
Страпачки - это маленькие галушки, которые подают с салом, жареным луком, тушеной капустой или грибами. Их также часто используют в качестве гарнира.
100 мл молока наливаем в сотейник, ставим на огонь и доводим до кипения. Картофель очищаем и нарезаем. Потом натираем на терке, как для дерунов. Или пропускаем через комбайн.
Картофель кидаем на сито и даем стечь лишней жидкости. Выкладываем картофельную массу в миску и заливаем кипящим молоком. Быстро перемешиваем. Добавляем соль, яйцо и понемногу добавляем муку. Смотрите по состоянию теста, может понадобиться немного больше или немного меньше муки. Тесто должно быть консистенции густой сметаны.
На огонь ставим сковороду, выкладываем нарезанное сало и жарим до состояния шкварок. Ставим на огонь кастрюлю с водой, добавляем соль и кипятим. Когда вода закипит, отщипываем от теста чайной ложкой кусочки и бросаем в кипящую воду.
Если галушка хорошо держит форму и не расползается, значит густота теста нормальная. Если тесто расползается, добавьте еще немного муки.
К шкваркам добавляем нарезанный лук и жарим еще несколько минут. В это время бросаем галушки в кипящую воду. После того как галушки всплыли, дайте им поварится еще 2-3 минуты.
Готовые страпачки смешивайте с зажаркой и подавайте на стол. Можно добавить молотую паприку и зелень.
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