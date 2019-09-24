Країну змінюють механіки і візажисти: "Слуга народу" взяла на роботу чоловіка та подругу

Депутат від партії "Слуга народу" Марія Нікітіна оформила на роботу своїми помічниками чоловіка та подругу-візажиста. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, а також цю інформацію нардеп підтвердила на своїй сторінці в Facebook.

Помічники народного депутата Олександр Нікітін і Вікторія Гужва будуть отримувати офіційну зарплату – близько 17 тисяч гривень в місяць. Як пояснила народний депутат, вона запросила на роботу чоловіка та подругу, так як вони активно брали участь у виборчих перегонах і мають досить якостей, щоб стати помічниками.

"Олександр Нікітін організовував рух команди Зе! З січня 2019 по всьому 82 округу займався захистом результатів президентських виборів в обох турах як довірена особа Зеленського, потім як довірена особа ПП "Слуга народу", він займався волонтерським рух Зекоманды і продовжує цю діяльність. Саме за його знання округу і зв'язки з активістами та громадськістю він став помічником нардепа. Але зовсім не через родинні зв'язки", - спробувала пояснити свій вибір Нікітіна.

До виборчої компанії Олександр Нікітін займався ремонтом автомобілем в місті Гуляйполе. Тепер він буде виконувати відразу кілька функцій: опрацьовувати звернення громадян, регулювати зустрічі з виборцями, буде працювати водієм і охоронцем. Правда, дружина пообіцяла йому ненормований графік роботи.

Вікторію Гужву нардеп зустріла під час виборчої компанії, і вона їй сподобалася своєю роботою в комісії.

"Ми познайомилися в місті Пологи під час роботи у виборчих комісіях. Вона буде вести як помічниця документообіг, працювати з кореспонденцією та ЗМІ, має вищу освіту в галузі туризму і професію бухгалтера і діловода", - повідомила Нікітіна.

Гужва майже 9 років пропрацювала у сфері б'юті-послуг і на її сторінці в Instagram зазначено, що вона візажист, бровист, бізнес-коуч і маркетолог.