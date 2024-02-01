Страх все потерять: как эмоциональная неуверенность может разрушить отношения

Каковы причины эмоциональной неуверенности?

По мнению Женевьевы Масс, терапевта-консультанта, причин эмоциональной незащищенности может быть множество. Однако многие из них связаны с детством или пережитыми травмами: "эмоциональную незащищенность создает отсутствие признания, любви и защиты. Именно на этих элементах мы развиваем свою эмоциональную безопасность. Поэтому, если нам не хватает этих элементов, мы можем потерять безопасность".

Эмоциональная неуверенность может развиться и позже, во взрослом возрасте, после отношений.

"Если мы пережили отвержение, унижение, травму, мы можем быть более чувствительны к такому поведению", - уточняет терапевт.

Риски такого поведения

Эмоциональная незащищенность сложна, и с ней трудно жить как человеку, который от нее страдает, так и другому человеку в отношениях.

"Эмоциональная незащищенность - это цунами эмоций. Это настоящая боль для человека, пострадавшего от такого поведения. Когда ты не можешь это контролировать, это может быть опасно для тебя и для отношений", - указывает Женевьева Масс.

Она добавляет: "Такое поведение может даже подтолкнуть нас к тому, чтобы оставаться в неадекватных отношениях, которые нас не устраивают, из-за страха быть отвергнутыми, брошенными или потерянными".

Как бороться с эмоциональной неуверенностью?

Такое поведение часто является табу и считается негативным аспектом личности. Результат: некоторые люди скрывают свою эмоциональную неуверенность.

"Я бы посоветовала признать, что эта эмоциональная неуверенность является частью нашего "эмоционального лексикона". Согласиться обсудить это со своим партнером - это хорошо. Также важно получить помощь, чтобы найти причины и распознать триггеры эмоциональной неуверенности", - объясняет специалист.

Она добавляет: "Вы должны понимать свою реакцию на триггеры. Вы должны взять на себя ответственность за свои эмоции. И, прежде всего, вы должны любить себя, здесь не должно быть стыда или вины".

Стоит отметить, что лекарством от неуверенности является, прежде всего, любовь и принятие себя и своих эмоций.