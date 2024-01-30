5 типов алкоголиков, которые и не догадываются о своей зависимости: проверьте себя

Периодическое употребление алкоголя совершенно не дает гарантии, что вы не пристраститесь к спиртному и у вас не будет зависимости. Врачи в США уверены, что всех выпивающих можно условно разделить на несколько групп.

Когда речь заходит об алкоголизме, то чаще всего воображение рисует неопрятного человека с одутловатым лицом, который не работает и выпивает каждый день. Это уже самая последняя стадия, когда болезнь неизлечима, а проблем со здоровьем столько, что врачи разводят руками.

На самом деле алкоголиками могут быть успешные, привлекательные и состоятельные люди. Ведь зависимость — это навязчивое желание выпить, которое невозможно побороть. И не важно, в каких количествах и какой именно алкогольный напиток предпочитает человек.

Поэтому проблемы со спиртным бывает так сложно распознать. Не существует единого определения того, кто такой алкоголик и как ведет себя человек, страдающий зависимостью от спиртного.

Хронический тяжелый алкоголик

По данным Центра лечения алкоголизма и наркозависимости в США, люди, страдающие хроническим тяжелым алкоголизмом, как правило, мужчины среднего возраста, которые начали пить в молодости.

Это самый очевидный тип алкогольной зависимости. У таких людей могут быть проблемы на работе из-за отношений со спиртным, конфликты в семье или постоянные кредиты и долги. У них резко скачет настроение, они довольно агрессивны и не представляют отдыха без спиртного.

Кроме того, у хронических алкоголиков нередко наблюдается депрессия, тревожные расстройства и другие проблемы с психикой.

Функционирующий алкоголик

Можно иметь зависимость от алкоголя, сохраняя при этом видимость того, что ваша жизнь в порядке, и не страдать от тех же явных последствий, что вышеупомянутый подтип.

У функционирующих алкоголиков визуально все хорошо: есть работа, семья, друзья, они занимаются каким-то хобби и в целом ведут разнообразную жизнь. Но когда они выпивают, поведение резко меняется:

не могут контролировать количество спиртного

становятся агрессивными или сентиментальными

не реагируют, когда окружающие просят их прекратить пить

Кроме того, у таких людей наверняка есть заначка спиртного дома - так спокойнее. С помощью алкоголя они справляются с тревожностью и стрессом.

Молодой алкоголик

Молодые взрослые алкоголики - это люди в возрасте около 24 лет, которые начали пить примерно в 20 лет. При этом всего за 4-5 лет у них образовалась тяга к спиртному.

Такие люди, как правило, пьют довольно редко. Но если начинают, то их уже не остановить - веселье может длиться несколько дней. Когда на мероприятии или вечеринке им предлагают выпить, то они не откажутся, даже если завтра есть важные дела.

Молодой антисоциальный алкоголик

Этим людям обычно около 20 лет, и они, возможно, начали бороться с зависимостью раньше, чем другие.

"Около половины из них имеют семейную историю алкоголизма, а около трети также курят сигареты и злоупотребляют запрещенными веществами", - говорят американские медики.

Такие люди слишком импульсивны, у них нет постоянной работы, проблемы в учебе и в личной жизни. Они обычно склонны к манипуляциям, лживы и безрассудны и не заботятся о чувствах других людей.

Семейный алкоголик

Такой типаж - самый коварный. Обычно это люди, которые равнодушны к выпивке в молодом возрасте. Проблемы со спиртным начинаются после 30 лет.

Семейные алкоголики потому и семейные, что выпивают дома, устраивая застолья с близкими. Это может удачно прикрываться праздниками и совместными ужинами, однако стоит насторожиться, если во время торжества обязательно есть спиртное на столе.

Дальше - хуже. Человек пьет все чаще и чаще, как бы просто расслабляясь дома по вечерам после тяжелого дня.

Когда наступает зависимость

7 признаков, что человек из выпивающего перешел в зависимого: