Стояв у переході з табличкою: пост у мережі змінив життя українського пенсіонера (відео)

Пенсіонер в київському метро з табличкою-оголошенням "Шию чоловічі костюми" звернув на себе увагу випадкової перехожої, яка не залишилася байдужою і розмістила в мережі пост про 73-річного дідуся. Повідомлення швидко набрало понад 10 тисяч шерів, і тепер кравця запросили на роботу в ательє. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Майстерність Олександра Поремського високо оцінили на новому місці, і чоловік із 50-річним стажем став справжнім "скарбом інформації".

За словами власниці ательє Ксенії Чамлай, вже заплановано розробку разом з ним нових моделей, організацію майстер-класів.

Поремський ще в 1969 році пішов в учні кравця, шив штани, костюми та пальто. Майстер працював у Києві з такими відомими модельєрами, як Михайло Воронин та Володимир Несміян.

Дідусь розповів, що вже 13 років на пенсії, і повернення до улюбленої справи стало для нього справжнім щастям.

"Раптом така пропозиція, де я потрібен, затребувана моя професія і мої знання", - каже Поремський.

Також Олександр Федорович зізнається, що зустріч з киянкою в переході на станції метро "Позняки" стала для нього доленосною, і вирішив обов'язково знайти дівчину і подякувати своїй рятівниці. А вийти тоді з табличкою в руках його підштовхнула крайня потреба.

Киянка вирішила допомогти пенсіонеру, який в переході стояв з табличкою і пропонував послуги кравця (Фото: скрін facebook.com/x.ellga)

Через те, що у пенсіонера немає профілю в соцмережах, знайти ту саму дівчину йому вдалося знову таки в тому переході, і взяти ту саму табличку, щоб його можна було впізнати.

"Я бачила, що у вас все круто! Я рада, що змогла допомогти людині", - сказала Ольга після зустрічі з Поремським.

"Дуже круто! Таке закрутилося. Це все з вашої легкої руки", - зізнався пенсіонер-модельєр і домовився про нову зустріч, щоб поділитися успіхом.

Відео: Пенсіонера-кравця в Києві взяли на роботу в ательє після посту в мережі