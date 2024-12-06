Стоматологи советуют. Домашний копеечный способ, который удаляет зубной камень

Как избавиться от зубного камня дома

Одним из наиболее рекомендуемых стоматологами методов является использование пищевой соды с солью.

Почему сода помогает с солью?

Решений много, но одним из самых дешевых и эффективных является пищевая сода с солью.

Абразивные свойства: пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами, которые помогают удалить поверхностные пятна на зубах и расщепить налет.

Соль также действует как природный абразив, усиливающий моющий эффект пищевой соды.

Антибактериальный эффект: оба ингредиента обладают антибактериальными свойствами. Пищевая сода помогает нейтрализовать кислоты в полости рта, создавая менее благоприятную среду для бактерий, вызывающих кариес и пародонтоз.

Естественное отбеливание: кроме удаления зубного камня, эта смесь может помочь отбелить зубы, сделав их ярче и здоровее.

Как почистить зубы от зубного камня

Процесс прост, но для приготовления смеси нужно выполнить несколько шагов:

Смешайте ингредиенты: в небольшой миске смешайте пищевую соду и соль.

Добавьте воду: если вы предпочитаете более влажную пасту, вы можете добавить несколько капель воды, пока не получите пастообразную консистенцию.

Очистите зубы: влажной зубной щеткой возьмите небольшое количество смеси и осторожно чистите зубы примерно 2 минуты.

Обязательно покройте все поверхности зубов.

Тщательно промойте: после чистки прополощите рот водой, чтобы удалить остатки.

Вы можете использовать эту смесь один или два раза в неделю. Ежедневное использование не рекомендуется из-за абразивности пищевой соды и соли.

Пищевая сода в сочетании с солью является эффективным домашним средством, рекомендованным некоторыми стоматологами, чтобы помочь удалить зубной камень и улучшить общее состояние полости рта.