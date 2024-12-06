Стоматологи советуют. Домашний копеечный способ, который удаляет зубной камень

Зубной камень является накоплением бактериального налета, который образуется на зубах и может привести к более серьезным проблемам, если его не лечить должным образом. Хотя лучший способ предотвратить образование зубного камня - поддерживать должную гигиену полости рта и регулярно посещать стоматолога, но есть домашние уловки, которые могут помочь уменьшить его образование.
Как избавиться от зубного камня дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Одним из наиболее рекомендуемых стоматологами методов является использование пищевой соды с солью.
Почему сода помогает с солью?
Решений много, но одним из самых дешевых и эффективных является пищевая сода с солью.
Абразивные свойства: пищевая сода обладает мягкими абразивными свойствами, которые помогают удалить поверхностные пятна на зубах и расщепить налет.
Соль также действует как природный абразив, усиливающий моющий эффект пищевой соды.
Антибактериальный эффект: оба ингредиента обладают антибактериальными свойствами. Пищевая сода помогает нейтрализовать кислоты в полости рта, создавая менее благоприятную среду для бактерий, вызывающих кариес и пародонтоз.
Естественное отбеливание: кроме удаления зубного камня, эта смесь может помочь отбелить зубы, сделав их ярче и здоровее.
Процесс прост, но для приготовления смеси нужно выполнить несколько шагов:
Смешайте ингредиенты: в небольшой миске смешайте пищевую соду и соль.
Добавьте воду: если вы предпочитаете более влажную пасту, вы можете добавить несколько капель воды, пока не получите пастообразную консистенцию.
Очистите зубы: влажной зубной щеткой возьмите небольшое количество смеси и осторожно чистите зубы примерно 2 минуты.
Обязательно покройте все поверхности зубов.
Тщательно промойте: после чистки прополощите рот водой, чтобы удалить остатки.
Вы можете использовать эту смесь один или два раза в неделю. Ежедневное использование не рекомендуется из-за абразивности пищевой соды и соли.
Пищевая сода в сочетании с солью является эффективным домашним средством, рекомендованным некоторыми стоматологами, чтобы помочь удалить зубной камень и улучшить общее состояние полости рта.
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