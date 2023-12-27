Стоматолог развеял основные мифы о чистке зубов

Мифы о зубах

Стоматолог Лоуренс Смит ответил на главные вопросы о здоровье зубов.

Миф о том, что нужно чистить зубы до или после завтрака

Следует ли чистить зубы до или после завтрака - тема горячо обсуждаемая, и у многих есть разные мнения. Врач рекомендует подождать 30 минут после завтрака, так как чистка зубов перед этим может ослабить эмаль, а употребление кислых или сладких продуктов после завтрака может иметь отрицательный эффект.

Ожидание в течение 30 минут после еды позволяет вашей слюне сбалансировать уровень pH, реминерализовать зубы и помочь предотвратить кариес и заболевания десен.

Вредят ли зубы газированные напитки без сахара или газированная вода

Любой газированный напиток с большей вероятностью разрушит ваши зубы, чем простая негазированная вода.

При употреблении газированных напитков без сахара проблемой для зубов часто является их кислотность. Многие из этих напитков содержат углекислоту, что приводит к ослаблению эмали у тех, кто часто пьет.

Что касается газированной воды, хотя она может оказывать небольшое эрозионное воздействие на зубы, она обычно не такая кислая, как другие безалкогольные напитки.

Стоит ли использовать жидкость для полоскания рта после чистки зубов

Жидкость для полоскания рта может стать полезным дополнением к вашей гигиене полости рта, помогая уничтожить бактерии, вызывающие кариес, и освежить дыхание.

Однако обычно лучше подождать не менее 30 минут, прежде чем использовать жидкость для полоскания рта, иначе она удалит концентрированный фтор, который помогает защитить зубы после чистки.

То же самое и с другими жидкостями: лучше не полоскать рот водой сразу после чистки зубов. Вместо этого рассмотрите возможность использования жидкости для полоскания рта после обеда.

Желтые зубы - признак плохих зубов?

Многие пациенты полагают, что белые зубы являются автоматическим признаком чистых и здоровых зубов, тогда как желтые зубы представляют собой противоположное.

Однако желтые зубы не обязательно указывают на плохую гигиену полости рта, это может быть просто результатом диетического выбора, возраста, образа жизни или генетики.

Иногда это может указывать на накопление зубного налета, но, как правило, лучше всего обратиться к стоматологу, если есть какие-либо опасения. С другой стороны, хотя белые зубы и могут быть признаком хорошей гигиены полости рта, это не гарантия.

Нужно ли сильно нажимать на щетку при чистке зубов?

Некоторые полагают, что если чистить зубы сильнее или с большей силой, они станут чище. Это определенно не так, поскольку агрессивная чистка может повредить как эмаль, так и десны.

Выбирайте зубные щетки со средней или мягкой щетиной и не забывайте чистить зубы аккуратно.

Более медленный, но более длинный темп более эффективен. Это относится и к электрическим зубным щеткам: лучше избегать чрезмерной чистки, вместо этого просто направляйте щетку и позволяйте вибрации выполнять чистку.

Кроме того, не забывайте ежедневно пользоваться зубной нитью, чтобы удалить налет из труднодоступных мест.