Стоматолог рассказал, нужно ли смачивать зубную щетку в воде перед нанесением пасты

Каких ошибок избегать во время чистки

Смачивать щетку в воде перед нанесением пасты

Стоматолог Сахил Пател рассказал, чтозубной щетки перед нанесением на нее зубной пасты приводит к растворению зубной пасты, что приводит к быстрому образованию пены. А это в свою очередь заставляет быстрее закончить чистку зубов.

Купленная в магазине зубная паста имеет достаточное количество влаги, чтобы "действовать" без добавления воды.

Что касается техники, то стоматолог советует начинать чистку зубов с задней части рта, которую часто труднее всего очистить.

Если вы начинаете с передней части и оставляете заднюю до последней, то вы, скорее всего, остановитесь преждевременно и не очистите зубы тщательно.

Пропускать вечернюю чистку

Сильно давить на щетку

Стоит не сильно давить на щетку, а держать ее с необходимой силой, чтобы она скользила прямо по зубам.

"Если щетинки распластываются по зубам, они не выполняют эффективной работы", - добавил медик.

Неправильный выбор щетки или пасты

Стоматолог рекомендует использовать зубные щетки средней жесткости, но также нужно учитывать чувствительность десен. Зубная паста не должна содержать отбеливающих компонентов, поскольку такими продуктами нельзя пользоваться на постоянной основе.