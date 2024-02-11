Стоматолог объяснил, почему не у всех людей растут зубы мудрости и как это влияет на здоровье

Почему не у всех людей растут зубы мудрости и как это влияет на другие зубы

"Нужно начать наверняка с истории, что зубы мудрости у нас передаются от наших предков и по факту, у некоторых людей действительно которые сейчас приходят и делают, например снимок, этих зубов даже вообще может не быть в полости рта. Почему, потому что мы начали употреблять более мягкую пищу, которую вообще не нужно пережевывать как раньше, когда требовалось гораздо сильнее и челюсти и мышцы, чтобы пережевывать кусок мяса 10 минут", - объясняет стоматолог.

Если мы посмотрим на какие-то исторические фотографии неандертальцев, то мы увидим, что нижняя челюсть очень мощная, за счет того, что они очень тщательно все пережевывают.

По словам Яна, сейчас потребности в этих зубах полностью отпали, единственный момент в том, что, например, эти зубы мудрости они могут отсутствовать, но есть моменты, когда они растут просто с неправильным положением, их можно не увидеть в полости рта.

Почему не у всех растут зубы мудрости (фото: Freepik)

"Но они находятся у вас в кости и когда этот зубчик мудрости у вас находится в горизонтальном положении, он иногда наносит вред, что нужно потом удалять и зуб мудрости и этот соседний зуб, потому что он сдвигает и нарушает зубной ряд", - рассказывает врач.

Если уж все-таки, эта проблема началась, то просто надо вытащить его и забыть, что у вас какая-то проблема существует.

"В таких случаях нужны брекеты, но нужно понимать, что когда вы начинаете лечение у ортодонта 99,9% вам скажут, что нужно сначала удалить зубы мудрости, а затем начинать лечение", - заключает Ян.