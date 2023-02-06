Стоматолог объяснил, нужно ли ли кипятить новую зубную щетку
Кипятить новую зубную щетку нас учили еще родители. Но нужно ли действительно это делать?
На этот вопрос в Instagram ответил стоматолог из Львова Василь Щепаняк.
Нужно ли кипятить новую зубную щетку перед использованием?
По словам врача, кипятить щетку абсолютно не нужно, так как она сделана из синтетических волокон и от действия высокой температуры они портятся. Соответственно, щетка прослужит вам недолго.
Как продезинфицировать зубную щетку?
Вместо этого стоматолог посоветовал, как продезинфицировать щетку.
"Если вы хотите сделать дезинфекцию, просто помойте щетку с мылом, а потом промойте холодной водой", - сообщил медик.
Он добавил, что также щетку можно промыть перекисью водорода 3%, спиртом 70% или хлоргексидином.
После чистки зубов щетку нужно хранить без колпачка.
"В колпачке она не высыхает, а в мокрой среде отлично живут и размножаются бактерии", - резюмировал врач.
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Кроме того, стоматолог назвала ошибки, которые делают все во время чистки зубов.