Стоматолог объяснил, нужно ли ли кипятить новую зубную щетку

Кипятить новую зубную щетку нас учили еще родители. Но нужно ли действительно это делать?

На этот вопрос в Instagram ответил стоматолог из Львова Василь Щепаняк.

Нужно ли кипятить новую зубную щетку перед использованием?

По словам врача, кипятить щетку абсолютно не нужно, так как она сделана из синтетических волокон и от действия высокой температуры они портятся. Соответственно, щетка прослужит вам недолго.

Как продезинфицировать зубную щетку?

Вместо этого стоматолог посоветовал, как продезинфицировать щетку.

"Если вы хотите сделать дезинфекцию, просто помойте щетку с мылом, а потом промойте холодной водой", - сообщил медик.

Он добавил, что также щетку можно промыть перекисью водорода 3%, спиртом 70% или хлоргексидином.

После чистки зубов щетку нужно хранить без колпачка.

"В колпачке она не высыхает, а в мокрой среде отлично живут и размножаются бактерии", - резюмировал врач.