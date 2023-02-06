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Стоматолог пояснив, чи потрібно кип'ятити нову зубну щітку

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Понеділок 06 лютого 2023 07:28
Стоматолог пояснив, чи потрібно кип'ятити нову зубну щітку Чи потрібно кип'ятити зубну щітку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кип'ятити нову зубну щітку нас навчали ще батьки. Але чи дійсно потрібно це робити?

На це запитання у Instagram відповів стоматолог зі Львова Василь Щепаняк.

Чи потрібно кип'ятити нову зубну щітку перед використанням?

За словами лікаря, кип'ятити щітку абсолютно не потрібно, оскільки вона зроблена із синтетичних волокон і від дії високої температури вони псуються. Відповідно, щітка прослужить вам недовго.

Як продезінфікувати зубну щітку?

Натомість стоматолог порадив, як продезінфікувати щітку.

"Якщо ви хочете зробити дезінфекцію, просто помийте щітку з милом, а потім промийте холодною водою", - повідомив медик.

Він додав, що також щітку можна промити перекисом водню 3%, спиртом 70% або хлоргексидином.

Після чищення зубів щітку потрібно зберігати без ковпачка.

"У ковпачку вона не висихає, а в мокрому середовищі добре живуть і розмножуються бактерії", - резюмував лікар.

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Крім того, стоматолог назвала помилки, які роблять все під час чищення зубів.

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