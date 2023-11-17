Стоматолог посоветовал два отбеливающих продукта для зубов: есть на каждой кухне

Белые и красивые зубы - мечта каждого из нас. Вашу улыбку можно сделать белоснежнее с помощи двух продуктов, которые есть на вашей кухне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Как отбелить зубы

Дантист Сафа Аль-Наер сообщил, что есть два ингредиента, которые обычно можно найти в кухонном шкаф. Они могут естественным образом сделать вашу улыбку ярче.

Хотя косметическая стоматология и хорошая гигиена полости рта являются наиболее эффективными способами достижения жемчужно-белого цвета зубов, существуют и другие способы сделать ваши зубы белее.

Доктор Сафа Аль-Наер отметил, что пищевая сода обладает умеренной абразивностью и давно использовалась для удаления пятен с зубов.

Однако из-за ее абразивных свойств не следует использовать пищевую соду слишком часто.

Пищевая сода снижает кислотность во рту, что может снизить риск разрушения зубов.

"Кариес зубов вызывается кислотой, выделяемой бактериями, а также кислотой во рту в целом. Повышая уровень pH во рту, пищевая сода может считаться хорошим дополнением к гигиене полости рта", - сообщил медик.

Доктор Аль-Наер подтвердил, что не видит ничего плохого в использовании пищевой соды для чистки зубов, но это не замена фтора.

Доказано, что зубная паста с фтором укрепляет эмаль, поэтому пищевая сода не должна заменять регулярную чистку зубов.

Еще один продукт из кухни, которым доктор Аль-Наер одобряет чистку зубов, — это кокосовое масло. Д

"Доказательств эффективности кокосового масла не так много, но есть некоторые неофициальные данные, показывающие, что оно может быть полезным и для зубов", - сообщил он.

По словам эксперта, кокосовое масло можно сравнить с некоторыми лечебными ополаскивателями для рта с точки зрения контроля зубного налета.