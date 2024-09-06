Стоматолог назвал три момента, когда ни в коем случае нельзя чистить зубы

Когда не нужно чистить зубы

Стоматолог очертила три конкретных ситуации, когда она посоветовала бы не тянуться к зубной щетке и пасте.

Доктор Манучери настоятельно рекомендует не чистить зубы сразу после рвоты.

"Это, наверное, все, что вы хотите сделать после того, как вас вырвало, но на самом деле содержимое желудка чрезвычайно кислое, а ваши зубы состоят из минералов. Итак, когда содержимое желудка попадает в рот, тогда во рту очень кислотно, и если вы сразу почистите зуб, кислота будет еще больше втираться в зуб", - сказала она.

Вместо того чтобы сразу чистить зубы, стоматолог рекомендует подождать от 30 минут до часа, прежде чем чистить зубы после рвоты. Чтобы устранить неприятный вкус, она предлагает полоскать рот жидкостью, а затем водой, чтобы нейтрализовать кислотность рта.

Также не нужно чистить зубы после кофе. Эксперт-стоматолог указала на кислую природу этого напитка, особенно когда молоко и сахар смешаны.

Вместо этого она советует подождать 20-30 минут, прежде чем чистить зубы или использовать ополаскиватель для рта и питьевую воду.

После завтрака

Доктор Манучери дает подобный совет по завтраку, предполагая, что вы не должны чистить зубы сразу после еды.

"Вы должны почистить их заранее, потому что если вы почистите после завтрака, вы повредите свою эмаль. У вас есть достаточно много бактерий во рту, и это нужно сделать до еды", - резюмировала врач.