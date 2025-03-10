От чего желтеют зубы? Стоматолог назвал 2 причины, о которых вы не знали

Почему зубы желтеют, если вы их чистите дважды в день? Стоматолог раскрывает правду, которая лежит в основе распространенных ошибок ухода за полостью рта у многих из нас.

Какие две ошибки приводят к желтым зубам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Почему зубы становятся желтее

Голливудская улыбка - это то, о чем мечтают многие люди, и это не всегда требует больших затрат, если у вас есть соответствующая информация и понимание того, как ухаживать за своими зубами.

Нет ничего большего разочарования, чем желтые обесцвеченные зубы, поскольку ваша улыбка - это первое, что большинство людей замечает у вас.

Стоматолог с 20-летним опытом доктор Ферах Хамид призвал людей заботиться о своих зубах, делая несколько разных вещей утром и вечером.

Эксперт предполагает, что вы, возможно, неправильно готовите свою зубную щетку для чистки зубов, и хотя вы можете думать, что есть только один способ нанести зубную пасту на щетку, вы, вероятно, ошибаетесь.

Доктор Хамид предупредил, что если вы чистите зубы слишком быстро после употребления кислой пищи или напитков, это может быть одной из основных причин появления желтых пятен на зубах.

Стоматолог также отметил, что перед тем, как чистить зубы, вы должны намочить зубную щетку.

Если вы чистите зубы сразу после употребления кислой пищи, эмаль может быть слишком слабой, чтобы справиться с чисткой, и есть риск, что вы просто перемещаете кислоту вокруг рта, а не очищаете его.

Стоматолог говорит, что способ избежать этого - надо смягчить щетку. Это также сохраняет зубы белыми и блестящими.

"Когда вы смачиваете щетку она смягчается. Это означает, что во время чистки она мягче воздействует на десны и зубы, помогая избежать любого раздражения или повреждения", - резюмировал эксперт.

Вас может заинтересовать