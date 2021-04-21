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"Статус груп" будує стадіон на " Бориспільській" 

Автор: Styler

Столичний девелопер Status Group зводить в Києві на проспекті Бажана, недалеко від метро "Бориспільська" і житлового комплексу Olympic Park, новий футбольний майданчик. Масштабне будівництво планують завершити вже в травні цього року і урочисто перерізати стрічку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як розповіли в компанії-забудовнику, спортивно-оздоровчий комплекс складатиметься з футбольного поля, глядацьких трибун і значного простору для тренажерів.

"Майданчик може конкурувати з кращими спортивними стадіонами Києва, його обладнають професійним спортінвентарем, щоб дітям і дорослим було комфортно займатися спортом в цьому місці і не шукати комерційні спортивні комплекси в інших районах Києва", - кажуть в компанії.

Забудовник вкладає в цей проект свої особисті кошти, а сама спортивна площадка буде вільною для відвідування 24 години на добу для всіх бажаючих.

Нагадаємо, раніше девелопер почав будівництво школи на Осокорках, провів безкоштовний Інтернет для мешканців району, облаштував берегову зону.

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