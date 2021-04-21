"Статус груп" будує стадіон на " Бориспільській" 

Як розповіли в компанії-забудовнику, спортивно-оздоровчий комплекс складатиметься з футбольного поля, глядацьких трибун і значного простору для тренажерів.

"Майданчик може конкурувати з кращими спортивними стадіонами Києва, його обладнають професійним спортінвентарем, щоб дітям і дорослим було комфортно займатися спортом в цьому місці і не шукати комерційні спортивні комплекси в інших районах Києва", - кажуть в компанії.

Забудовник вкладає в цей проект свої особисті кошти, а сама спортивна площадка буде вільною для відвідування 24 години на добу для всіх бажаючих.