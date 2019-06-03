Не варто хвилюватися завчасно: Комаровський розвінчав міф про розвиток дітей

Комаровський дав батькам рекомендації про те, як навчити дитину розмовляти
Доктор Комаровський пояснив батькам, чому діти до 2-3 років не починають активно розмовляти і назвав причини, по яким можна визначити, чи є у дитини відставання у розвитку. Про це він розповів на сторінці свого Telegram-каналу.
Комаровський пояснив, що насправді відсутність активної мови у дітей до трьох років може стати причиною для неспокою, але для початку запропонував розібратися в причинах, по яким маля мовчить.
Він назвав необхідні умови для нормального розвитку мовлення у дитини:
Для того, щоб переконатися у стані здоров'я дитини, Комаровський порадив звернутися спочатку до невролога і отоларинголога. Вони повинні визначити стан слуху, мовного апарату і нервової системи дитини. Також рекомендується пройти медико-педагогічне обстеження.
Комаровський розповів, як навчити дитину розмовляти (lib.komarovskiy.net)
Якщо всі обстеження пройдені і дитина здорова, то її мовчання – це індивідуальна особливість. Коморовський порекомендував не чекати в такому випадку, а почати діяти.
Комаровський додав, що основна робота з розвитку мовлення дитини ляже на плечі батьків і саме їм доведеться створювати позитивний емоційний настрій, чітко виконувати рекомендації фахівців і використовувати всі отримані знання для розвитку малюка.
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