Не стоит волноваться раньше времени: Комаровский развенчал миф о развитии детей

Комаровский дал родителям рекомендации о том, как научить ребенка разговаривать
Доктор Комаровский объяснил родителям, почему дети до 2-3 лет не начинают активно разговаривать и назвал причины, по которым можно определить, есть ли у ребенка отставание в развитии. Об этом он рассказал на странице своего Telegram-канала.
Комаровский объяснил, что на самом деле отсутствие активной речи у детей до трех лет может стать причиной для беспокойства, но для начала предложил разобраться в причинах, по которым малыш молчит.
Он назвал необходимые условия для нормального развития речи у ребенка:
Для того, чтобы убедиться в состоянии здоровья ребенка, Комаровский посоветовал обратиться сначала к неврологу и отоларингологу. Они должны определить состояние слуха, речевого аппарата и нервной системы ребенка. Также рекомендуется пройти медико-педагогическое обследование.
Комаровский рассказал, как научить ребенка разговаривать (lib.komarovskiy.net)
Если все обследования пройдены и ребенок здоров, то его молчание – это индивидуальная особенность. Комаровский порекомендовал не ждать в таком случае, а начать действовать.
Комаровский добавил, что основная работа по развитию речи ребенка ляжет именно на плечи родителей и именно им придется создавать позитивный эмоциональный настрой, четко выполнять рекомендации специалистов и использовать все полученные знания для развития малыша.
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