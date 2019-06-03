Не стоит волноваться раньше времени: Комаровский развенчал миф о развитии детей

Доктор Комаровский объяснил родителям, почему дети до 2-3 лет не начинают активно разговаривать и назвал причины, по которым можно определить, есть ли у ребенка отставание в развитии. Об этом он рассказал на странице своего Telegram-канала.

Комаровский объяснил, что на самом деле отсутствие активной речи у детей до трех лет может стать причиной для беспокойства, но для начала предложил разобраться в причинах, по которым малыш молчит.

Он назвал необходимые условия для нормального развития речи у ребенка:

нормальное состояние здоровья, включая внутриутробный период;

правильное функционирование центральной нервной системы;

нормальное психическое развитие ребенка;

здоровое состояние речевого аппарата и органов слуха;

благоприятная речевая среда.

Для того, чтобы убедиться в состоянии здоровья ребенка, Комаровский посоветовал обратиться сначала к неврологу и отоларингологу. Они должны определить состояние слуха, речевого аппарата и нервной системы ребенка. Также рекомендуется пройти медико-педагогическое обследование.

Комаровский рассказал, как научить ребенка разговаривать (lib.komarovskiy.net)

Если все обследования пройдены и ребенок здоров, то его молчание – это индивидуальная особенность. Комаровский порекомендовал не ждать в таком случае, а начать действовать.

Откажитесь от "изобретения велосипеда". Квалифицированный ответ на вынесенный в подзаголовок вопрос может вам дать психолог, который установит эмоциональный контакт с ребенком, снимет напряжение. А также выработает у ребенка уверенность в своих силах, включит в коллективную игру. С большой вероятностью после этого у малыша возникнет необходимость в речевом общении.

Дефектолог займется развитием внимания, восприятия, памяти, мышления, усидчивости, а также даст определенный багаж знаний, который впоследствии будет использовать ребенок в игре и повседневной жизни.

Логопед выявит те недостатки речевого аппарата, которые тормозят становление речи, и при помощи специальных упражнений (артикуляционной гимнастики) укрепит мышцы языка, губ, нижней челюсти. А после скоординирует и активизирует движения всего речевого аппарата, поставит речевое дыхание и сформирует навыки звукопроизношения.

Всю эту работу, уважаемые родители, специалисты сначала выполнят с ребенком. А самое главное — затем обучат всему вас и подскажут направление, в котором необходимо работать.

Комаровский добавил, что основная работа по развитию речи ребенка ляжет именно на плечи родителей и именно им придется создавать позитивный эмоциональный настрой, четко выполнять рекомендации специалистов и использовать все полученные знания для развития малыша.

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