Не варто так робити: в яких ситуаціях не потрібно вибачатися

Якщо ви не зробили іншій людині нічого поганого, навмисне або випадково – вам не варто вибачатися. Такі вибачення часто говорять про те, що у вас є базова невпевненість в собі.

Але є й інші ситуації, в яких ви не повинні вибачатися перед іншими людьми. І чим раніше ви позбудетеся від цієї звички, тим швидше почнеться ваш розвиток, і ви знайдете впевненість.

Бажання більшого

Постійне бажання чогось кращого і більшого - це риса переможців. Якщо ви хочете досягти чогось, перемогти - ви не повинні відчувати за це свою провину і вибачатися.

Ви просите збільшити вашу зарплату у начальника і вважаєте, що ви об'єктивно цього заслуговуєте – це нормально. А ось вибачатися і бентежитися в такій ситуації – не варто.

Бажання жити за власним графіком

Ви звикли лягати спати та прокидатися вранці в той час, який вам зручно і підходить. Ваші дні чітко розписані - тренування, прийом їжі, зустрічі та розваги.

Якщо ви щось не встигаєте або не можете зробити, оскільки це може порушити ваш графік, то ви не зобов'язані вибачатися.

Ваше життя і ваш розпорядок дня – це ваша особиста справа, яка оточуючих не стосується. І ви не зобов'язані ламати свій день заради когось іншого, якщо не хочете.

Ваші переконання

У кожної людини є власні переконання, які впливають на дії. І вибачатися за свої переконання точно не потрібно.

Прийміть рішення про те, що ви ніколи не дозволите іншим людям тиснути на вас і відчувати себе винуватим за те, що вірите і вважаєте істиною.

Саме таким способом досягається гармонія з собою, і вміння захищати свої власні кордони.

Ви можете вислухати переконання іншої людини і його аргументацію, і навіть зіставити це зі своїми поглядами на життя. Але відчувати провину за те, що ваші погляди відрізняються – не варто.

Ваші невдачі

Невдачі бувають в житті будь-якої людини, і вони є нормальною частиною шляху до успіху. Якщо якась ваша ініціатива виявилася провальною, то не варто вибачатися за це.

Проаналізуйте, що саме пішло не так і, як можна виправити ситуацію в наступний раз. Відповідальність за помилку ви несете тільки перед собою.

Відмова

Ви не зобов'язані робити все, про що вас попросять. Якщо вас просить начальник зробити завдання, а у вас абсолютно немає на це часу або вам некомфортно виконати його з інших об'єктивних причин – ви маєте право висловити свою думку і знайти інший шлях вирішення.

Це стосується і прохань ваших друзів, колег, членів сім'ї та найближчих людей. Ви не зобов'язані підкорятися і робити все неможливе, щоб змусити себе зробити щось неприємне.

Ми проводимо більшу частину свого життя в тому, щоб підлаштуватися під інших людей, намагаємося догодити їх інтересам. Але варто спробувати їм запропонувати підлаштуватися під вас.

Не вибачайтеся за те, що ви навчилися відповідати "ні" на те, що вам некомфортно, не підходить, неприємно або засмучує.

Питання

Ніколи не бійтеся ставити питання іншим людям. І ви не повинні за них вибачатися. Саме уточнення і питання допомагають зрозуміти людину правильно.

Питання допомагають отримати нову інформацію, навчатися і прояснювати те, що вам незрозуміло. Спілкування з людьми, які знає щось відмінне від вас, щось нове - дає можливість рости.

Якщо у вас є питання, то не варто вибачатися за них. Навіть якщо ви раніше вже ставили схожі питання. Не варто в діалозі вживати фразу: "Вибачте, що змушую вас повторити, але...?"