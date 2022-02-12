Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

В Україні в університетах кожного року вартість навчання зростає. Зазвичай, найдорожче отримувати вищу освіту в столичних навчальних закладах, а також на найбільш популярних фахах. Менше обійдеться контракт у регіональних університетах.

Styler зібрав інформацію про вартість навчання в українських університетах, які найбільш популярні серед абітурієнтів.

Зазначимо, що найбільше коштує рік навчання на "Інформаційних технологіях" - 36 00 грн.

Вартість навчання в політехніці різниться з огляду на галузь знать. Середня вартість очного навчання - 19 900 грн, заочного - 15 тис. грн.

Середня вартість очного навчання за рік - 13 500 грн.

Додамо, що в університеті навчається приблизно 26 тис. студентів.

Зокрема, за рік заочного навчання доведеться заплатити приблизно 12 тис. грн.

Середня вартість навчання в НАУ - 21 тис. грн. Додамо, що рік контракту стартує від 17 тис. грн на "Прикладній інженерії" та "Хімії і біотехнології".

В університеті навчається близько 12 тис.осіб за різними формами навчання.

В даному університеті навчається майже 25 тис. студентів. До того ж серед технічних спеціальностей КПІ стоїть на першому місці.

Зазначимо, що контракт у галузях природничих наук коштує найменше. Ціни стартують від 16 600 грн

Середня вартість очного навчання за рік в КПІ - 28 тис. грн, заочного - 23 500 тис. грн.

Зазначимо, що в університету навчається 30 тис. студентів. В загальному є 13 факультетів. З них найбільшим попитом користуються факультети права, філології та економіки.

Зазначимо, що усі ці університети увійшли до списку кращих закладів вищої освіти у світі за версією Ranking Web of Universities (Webometrics), який представила Національна дослідницька рада Іспанії.

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