Вартість навчання на контракті в українських університетах: де найдорожче

В Україні в університетах кожного року вартість навчання зростає. Зазвичай, найдорожче отримувати вищу освіту в столичних навчальних закладах, а також на найбільш популярних фахах. Менше обійдеться контракт у регіональних університетах.
Styler зібрав інформацію про вартість навчання в українських університетах, які найбільш популярні серед абітурієнтів.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
У КНУ середня вартість очного навчання становить 44 200 грн. А ціна заочного навчання сягає 28 600 грн.
Зазначимо, що в університету навчається 30 тис. студентів. В загальному є 13 факультетів. З них найбільшим попитом користуються факультети права, філології та економіки.
КНУ (фото: univ.kiev.ua)
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Середня вартість очного навчання за рік в КПІ - 28 тис. грн, заочного - 23 500 тис. грн.
Зазначимо, що контракт у галузях природничих наук коштує найменше. Ціни стартують від 16 600 грн
В даному університеті навчається майже 25 тис. студентів. До того ж серед технічних спеціальностей КПІ стоїть на першому місці.
Київська політехніка (фото: facebook.com/ntuu.kpi)
Сумський державний університет
Середня вартість очного навчання в університеті становитиме - 25 тис. грн, заочне - 7 тис. грн.
В університеті навчається близько 12 тис.осіб за різними формами навчання.
Сумський державний університет (фото: sumdu.edu.ua)
Національний авіаційний університет
Середня вартість навчання в НАУ - 21 тис. грн. Додамо, що рік контракту стартує від 17 тис. грн на "Прикладній інженерії" та "Хімії і біотехнології".
Зокрема, за рік заочного навчання доведеться заплатити приблизно 12 тис. грн.
Національний авіаційний університет (фото: facebook.com/officialnau)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Середня вартість очної форми навчання вартує - 21 600 грн, заочної - 12 900 грн.
Додамо, що в університеті навчається приблизно 26 тис. студентів.
ХПІ (фото: kpi.kharkov.ua)
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Середня вартість очного навчання за рік - 13 500 грн.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (фото: nubip.edu.ua)
Національний університет "Львівська політехніка"
Вартість навчання в політехніці різниться з огляду на галузь знать. Середня вартість очного навчання - 19 900 грн, заочного - 15 тис. грн.
Зазначимо, що найбільше коштує рік навчання на "Інформаційних технологіях" - 36 00 грн.
Львівська політехніка (фото: lpnu.ua)
Зазначимо, що усі ці університети увійшли до списку кращих закладів вищої освіти у світі за версією Ranking Web of Universities (Webometrics), який представила Національна дослідницька рада Іспанії.
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