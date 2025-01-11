Стеганая куртка и грубые ботинки: жена Усика показала трендовый образ

36-летняя блогерша в последнее время часто делится снимками с профессиональными фотосессиями и демонстрирует трендовые образы, которые можно взять себе на заметку.

Для последней серии фото она выбрала образ с ультракороткой стеганой юбкой с молнией спереди, стеганой курткой-бомбером с пуговицами контрастного цвета и высокими сапогами на массивной подошве.

Скриншот

Стильный total black look она дополнила естественным макияжем, распущенными волосами и солнцезащитными очками.

Детальнее рассматривая образ жены украинского боксера можно сделать выводы, что она собрала в одном образе все трендовые вещи 2025 года.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стеганая куртка

Стеганая куртка продолжает оставаться одним из главных трендов 2025 года. Этот стиль сочетает в себе функциональность, комфорт и современный внешний вид, который идеально вписывается в модные тенденции следующего сезона. Стеганые куртки универсальны и подходят для различных погодных условий, что делает их отличным выбором для зимнего и межсезонного гардероба.

Стеганая куртка-бомбер - такой фасон представляет собой обновленную версию классического бомбера, но с добавлением стеганого материала, который обеспечивает не только дополнительное тепло, но и создает интересный текстурный эффект.

Бомбер сохраняет свой классический силуэт с резинками на манжетах и по низу, что подчеркивает спортивную эстетику, но благодаря стеганой отделке выглядит гораздо более современно и элегантно.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Короткая стеганая юбка

Короткая стеганая юбка на молнии спереди - это яркий и модный тренд 2025 года, который сочетает в себе элементы спортивного стиля и уличной моды. Такой фасон добавляет элегантности и динамичности любому образу и подходит для различных сезонов - особенно осенью и зимой, благодаря утепленной стеганой ткани.

Стеганый материал обеспечивает не только стильный внешний вид, но и дополнительное тепло, что делает юбку удобной и практичной в холодное время года.

Молния, расположенная спереди, добавляет элементы авангарда и функциональности. Это не только удобная деталь для легкости надевания, но и акцент, который делает юбку более стильной и необычной.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Грубые ботинки

Высокие сапоги на плоской массивной подошве - еще один тренд 2025. Эти ботинки сочетают в себе элементы стиля "grunge", утилитаризма и уличной моды, обеспечивая не только стильный внешний вид, но и удобство в повседневной жизни.

Основной элемент грубых ботинок - это массивная, часто тракторная подошва с выраженным протектором. Это придает ботинкам не только эффектный вид, но и делает их удобными для прогулок в любую погоду.

Самое модное сочетание - грубые ботинки с платьями и юбками. Это создает интересный контраст между женственностью и мужественностью, что является важной частью тренда.