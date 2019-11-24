100% повернуть: експерт розповів, як правильно давати гроші в борг

Колаж РБК-Україна

Щоб розбірок через боргів було менше, варто дотримуватися деяких правил

Даючи гроші в борг, не варто забувати, що варто максимально себе захистити. Так, адвокат Сергій Войченко дав українцям важливі рекомендації, дотримуючись яких, можна уникнути негативних наслідків, передає Сьогодні.

"З позичальника потрібно взяти розписку, що повинна бути написана ним власноруч. Краще, щоб вона була засвідчена нотаріусом або ж написана при декількох свідках", - коментує експерт.

До речі, займаючи невеликі суми, кредитору потрібно бути готовим до кількох нюансів, адже якщо ви захочете повернути гроші через суд, то доведеться заплатити судовий збір, а після заплатити за послуги юриста.

За його словами, останнім часом в Україні сталася маса випадків, коли людям пропонують гроші у борг під заставу нерухомості. Однак такі схеми дуже небезпечні та ненадійні.

"Схема працює так: займаючи, наприклад, 50 тисяч, з вас вимагають укладення угоди з купівлі-продажу нерухомості. Вам можуть обіцяти, що після того, як ви погасите борг, вам повернуть і вашу нерухомість. Але, як правило, ділки забирають нерухомість в обмін на ті невеликі суми, які ви в них позичили", - говорить юрист.

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