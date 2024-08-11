"Более стойкий, чем я". Жена Бабкина ответила, как он переживал хейт из-за скандальной песни "Зрада"

В прошлом году Бабкин выпустил песню, в которой критикует украинцев, которые, по мнению Сергея, довольно часто обвиняют друг друга в "зраде", и гиперболизирует их замечания в адрес друг друга.

В частности, в композиции есть такие строки: "выпало изо рта "прошу прощения" - зрада", "не имеешь у себя дома в шкафу вышиванку - зрада", "у тебя "заметки" в Айфоне, а не нотатки - зрада".

Тогда многих украинцев композиция изрядно разгневала.

По словам жены артиста, ее муж оказался более стойким, чем она и не очень болезненно реагировал на хейтеров. А вот она - наоборот.

"Это я слишком чувствительная, и мне нужно быстро все это проработать, чтобы оно не ранило и не спряталось во мне, не дай бог. Сергей за эти два с половиной года, мне кажется, стал намного выносливее", - призналась Снежана.

"Он вообще этого не читает. Это я могу ему что-то прочитать. Ему в этом плане абсолютно ничего не интересно. Он перестал гнаться за чем-то, пытаться угодить - то, что мы делали раньше", - отметила Бабкина.

Также она добавила, что у исполнителя не было цели сделать "Зраду" хитом, и он уже давно не обращает внимание на мнение людей.

Супруги Бабкиных (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Каждый бизнес имеет свои правила. Есть, скажем, структура написания песен, чтобы песня была хитовая. За этот год он перестал жить этими правилами. Он также отпустил все", - отметила звезда.

Ему не важно, говорит Снежана, "что скажут, как улыбнутся, или снова проклянут".

"После "Зради" тоже очень сильная волна была, и отписались, и прокляли... Но он делает, как чувствует. Почувствовал, что надо, значит, он это сделает, и не имеет значения, кто что будет говорить", - поделилась актриса.

Напомним, с началом полномасштабной войны Сергей Бабкин вместе с женой и тремя детьми уехал за границу в Германию. А недавно они вернулись в Украину.

Как только супруги приехали в родной Харьков, почти сразу оказались в эпицентре взрывов. Вражеская ракета попала в соседний от пары дом.