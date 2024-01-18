Стиноптик рассказала, когда в Украине ждать потепления и будут ли морозы -25

Какая будет погода зимой в Украине

В Украине в ближайшее время пройдут осадки в виде снега и дождя. 18 января ночью в северных и центральных областях будет снег, а днем - дождь; осадки будут на западе, в Карпатах, в Закарпатье; на юге – небольшие дожди, а на востоке и северо-востоке – дожди с мокрым снегом. 19 января днем в Украине кроме южных областей будет мокрый снег, ночью на западе - снег.

Птуха спрогнозировала, что в дальнейшем осадки постепенно станут уменьшаться. Только в восточных и южных областях в субботу, 20 января, сохраняется возможность мокрого снега и дождя ночью. На фоне столь переменчивой погоды будет колебаться и температура воздуха.

"18 января температура начнет повышаться (+1-6 градусов). Ночь также будет морозной, но днем ветер начнет меняться, появится южная составляющая. Температура будет повышаться до плюсовых значений в большинстве областей", - рассказала эксперт.

Будут еще лютые морозы

Синоптик отметила, что сильные морозы в январе были недолго, так что вероятность низкой температуры еще есть.

"Такая вероятность, конечно, есть, но и повторения подобного мы не исключаем, ведь это только середина зимы… Возможно, были самыми большими, но посмотрим. Пока еще рано загадывать", - подчеркнула Наталья Птуха.